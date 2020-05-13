جامعة الأزهر تؤكد ارتفاع عدد مصابي كورونا بمستشفى الزهراء إلى 135 حالة

أعلنت جامعة الأزهر بصفة رسمية اليوم الأربعاء عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد من بين العاملين في مستشفى الزهراء الجامعي في العباسية التابعة لكلية طب البنات إلى 135 حالة.

وأكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على المستشفيات التابعة للجامعة، أن حوالي 85 حالة من المصابين قد تم نقلهم إلى مستشفى الأزهر التخصصي في مدينة نصر بصفتها إحدى المستشفيات التابعة للجامعة.

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وأشار أيضاً إلى أن بقية الحالات المصابة قد تم عزلها في الحجر الصحي المنزلي لمدة أسبوعين قادمين، موضحاً في الوقت ذاته عدم نقل أي حالة مصابة حتى هذه اللحظة إلى العناية المركزة.

وشدد الدكتور محمود صديق في حديثه على أن مستشفى الزهراء الجامعي يعمل به 2957 شخصاً ينقسمون إلى أعضاء هيئة تدريس إضافة إلى موظفين وأيضاً أطباء وممرضين إضافة إلى العاملين، وتم إجراء تحليل الكشف عن الفيروس المستجد على 700 شخص إلى غاية الآن.

وأضاف أيضاً أن 20% من المصابين بالوباء يعتبرون من ضمن الفرق الطبية العاملة في المستشفى، مؤكداً أنه قد تم غلق مستشفى الزهراء الجامعي بشكل مؤقت لحين الانتهاء من عمليات التطهير والتعقيم في جميع أرجاء المستشفى، كما طالب المواطنين بضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان من أجل نهاية هذه الأزمة.

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