الحكومة تعلن تأجيل قرار تسعير المنتجات الطبية الخاصة بالوقاية من كورونا لمدة شهرين

اتخذت وزارة التجارة والصناعة بصفة رسمية اليوم الأربعاء قراراً في غاية الأهمية يتمثل في تأجيل تطبيق قرار تسعير المنتجات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد لمدة شهرين كاملين انطلاقاً من يوم 15 أبريل الماضي من العام الحالي 2020.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تأجيل العمل بذلك القرار الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يشمل جميع المنتجات الطبية اللازمة لمواجهة أزمة الفيروس المستجد مثل الكمامات الطبية إضافة إلى المطهرات والكحوليات.

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يُذكر أن القرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان يلزم جميع الصيدليات إضافة إلى المتاجر وأيضاً منافذ البيع بتحديد أسعار هذه المنتجات الطبية وتوضيحها بشكل علني أمام المواطنين، كما ينص القرار أيضاً على حظر إخفاء هذه المنتجات أو حتى الامتناع عن بيعها بأي حال من الأحوال.

وفي حالة مخالفة ذلك القرار سوف يواجه صاحبه عقوبة صارمة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة كاملة، مع إمكانية فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه وبين 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة التي تم إخفائها عن المواطنين.

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