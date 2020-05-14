عاجل: الصحة تكشف عن 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة منع عدد من الكيانات والجهات من العودة للعمل مرة أخرى أثناء جائحة كورونا، لوجود خطر شديد لنقل العدوى وانتشارها.

جاء ذلك ضمن خطة التعايش مع كورونا التي نشرتها وزارة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والتي من المقرر بدء العمل بها مطلع الشهر المقبل، وفق ما أعلنت الحكومة في وقت سابق.

Advertisements

وتشمل هذه الكيانات:

– الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية.

– المطاعم على أن يتم استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا.

– الجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات.

– صالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية.

– عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات.

ومن المقرر أن تُنفذ خطة التعايش على 3 مراحل، الأولى: وهيّ مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأت تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية، والمرحلة الثانية: وهي مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا، والمرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض.

اقرأ أيضاً: الخطة الكاملة للتعايش مع فيروس كورونا.