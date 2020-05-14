“الإفتاء”: 5 علامات لليلة القدر

قالت دار الافتاء المصرية، إن لليلة القدر المنتظرة في الـ10 الآواخر من شهر رمضان الكريم، علامات أولها أنها ليلة وترية تأتي خلال الـ10 الأواخر من الشهر المبارك، وثانيهم هي طلوع الشمس دون شعاع وفقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال:: “أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا” (رواه مسلم)، وحديث آخر للرسول قال فيه: “هِيَ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا” ورواه ابن حبان.

وأضافت الصفحة الرسمية للدار عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن الأحاديث المروية عن الرسول (ص) بخصوص ليلة القدر ذكرت أنها “كَأَنَّهَا طَسْتٌ”، و الطست هو النحاس الأبيض، ويعني طَلْقَة هي الطَيِّبةٌ لا حَرَّ فيها ولا بَرْد، أما بَلْجَةٌ فتعني مشرقة، وثالثا يقال إن المطلع على تلك الليلة يرى كل شيئ ساجدًا، كما قيل بأن المطلع عليها سيري الأنوار ساطعة في كل مكان حتى في المواضع المظلمة، ويقال أيضًا أنه سيسمع سلامًا أو خطابًا من الملائكة، ويقال باستجابة دعاء من وفق لها.

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وأوضحت الدار، أن ليلة القدر يوم 21، سوف تبدأ من مغرب الأربعاء 20 رمضان وتنتهي فجر الخميس 21 رمضان، فيما تتوقع ليلة الـ23 سوف تبدأ مع مغرب الجمعة 22 رمضان وتنتهي فجر السبت 23 رمضان، بينما سوف تبدأ ليلة 25 مع مغرب الأحد 24 رمضان على أن تنتهي فجر الاثنين 25 رمضان، أما ليلة الـ27 فسوف تبدأ مع مغرب الثلاثاء 26 رمضان وسوف تنتهي فجر الأربعاء 27 رمضان، وتبدأ ليلة 29، مع مغرب الخميس 28 رمضان وتنتهي فجر الجمعة 29 رمضان.

وقالت الدار إن دعاء ليلة القدر لمن أدركها هو “اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا”.