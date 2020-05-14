الصحة تعلن إجراءات التعامل بالمواصلات خلال فترة التعايش مع كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك عدة إجراءات مخصصة للتعامل مع المواطنين في وسائل المواصلات ضمن تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الخطة المتكاملة، التي أطلقتها الوزارة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن خطة التعايش مع الفيروس التاجي، المقرر العمل بها بدء من مطلع الشهر المقبل، وذلك وفقا لما أعلنت الحكومة.

وأوضحت الوزارة، في بيان عنها، أنه من المقرر تنفيذ الخطة على مراحل ثلاثة، الأولى هي تطبيق كافة الإجراءات المشددة من أجل تفادي أي انتكاسة محتملة، وذلك بتطبيق سياسة خفض أعداد الحالات المكتشفة على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين متتاليين، وثانيا مرحلة الإجراءات المتوسطة وتمتد حتى 28 يوما، والمرحلة الأخيرة وهي تخفيف الإجراءات وتستمر تلك المرحلة حتى صدور أي قرار آخر لحين إعلان منظمة الصحة العالمية تراجع تقييم المراحل عالميا للمستوى المتدني.

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وأكدت الوزارة، أن تشديد الإجراءات يشمل ضرورة استخدام الكمامات خلال التواجد في المواصلات العامة، إلى جانب منع دخول أي مترو أو قطار دون ارتداء الكمامة، إلى جانب مراعاة الحد الأقصى لعدد الأفراد في كل عربة وفرض مساحات تباعد اجتماعي كافية، وأيضا حال تواجد مصاعد داخل المحطات يتم اتباع نفس سبل الوقاية القصوى والتباعد الاجتماعي وضرورة التشديد على الالتزام بالحد الأقصى للركاب، وحالة وجود طابور يجب الالتزام بالمسافات المحددة بين كل فرد والآخر.

وذكرت خطة الوزارة، أنه يجب تقليل فترة التقاطر في محطات المترو والقطار، إلى جانب زيادة عدد العربات والقطارات على الخط الواحد وتجهيز عربات وقطارات للتشغيل في حال حدوث تزاحم، إلى جانب استمرار التوعية المجتمعية عن طريق فرق عمل المحطات والأمن، وتضم الخطة أيضا زيادة عدد الأتوبيسات العامة لخفض مدة الانتظار ومراعاة ساعات الذروة وخروج الموظفين وزيادة منافذ توزيع التذاكر وصرف كمامات مع التذكرة إلى جانب تشجيع استخدام المحافظ الإليكترونية للتذاكر.

وأكدت على ضرورة متابعة التهوية الجيدة والتطهير المستمر وتوافر منافذ جيدة للتوعية في وسيلة المواصلات، إلى جانب عدم استخدام التكييف إلا في وجود نوع معين من الفلاتر أو الحرص على تنظيف الفلاتر دوريا وتنظيف فتحات التهوية ومكيفات الهواء إلى جانب التزام الشخص القائم بتنظيف الفلتر بارتداء قناع عالي الكفاءة وعدم رج الفلتر لتفادي تدافع الغبار مشددة على ضرورة إجراء ذلك على الأرض وبعيدا عن بيئة العمل والمترددين من المواطنين.

وأوضحت أنه بخصوص منع نقل العدوى، فيجب استخدام مطهرات فعالة في تطهير العربات بشكل دوري يوميا، واستخدام مطهرات للمحطات والوسائل المختلفة مع ارتداء المستلزمات الوقائية، وأيضا التشديد على التأكد من توافر مطهرات الأيدي والكحول بالمحطات والمركبات، مؤكدة أن ارتداء الكمامة في المرحلة الثالثة يكون اختيارًا في ظل فترة التعايش مع الفيروس، ويوصى بها لكبار السن ولذوي الأمراض المزمنة.

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