“الكبري لازم يتبني والمخالف يمشي”.. أول تعليق من كامل الوزير على أزمة كبري محور الزمر

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه شارك بنفسه في تخطيط محور ترعة الزمر، مشيرا إلى أنه محورا مهما للغاية وطوله 8 كيلو مترات حيث يربط بين جنوب الجيزة ومناطق العمرانية والهرم وفيصل بشمالها في مناطق بشتيل والوراق، مشيرا إلى أن أن الضرورة كانت تقتضي إنشاء ذلك المحور بـ8 حارات على الأقل حتى يؤتي المشروع ثماره ويكون مفيدا.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسؤوليتي”، المقدم على فضائية “صدى البلد”، أن مساحة الشارع 40 مترًا وكان يستوعب 10 حارات ولكن فضلنا أن ينفذ بـ8 حارات فقط بمساحة 30 إلى 33 مترًا.

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وأوضح أنه لم يتم المساس بالعقارات الملتزمة في خط التنظيم أما العقارات غير الملتزمة فهي مخالفة وكانت تقتضي الضرورة بأن يزال العمارات المخالفة والمتضرر من المحور سوف نوفر له شقة أخرى أكثر أمانا ومن لا يرغب في الانتقال له الحرية.

وأوضح بخصوص إزالة العقارات المخالفة أن اللجنة الهندسية التي سوف تعاين المنطقة هي صانعة القرار في ذلك، مؤكدا: “القرار هيخرج قريب جدا.. ورأيي الشخصي اللي عايز ياخد شقة ويمشي أو يستمر أهلًا وسهلا.. ولكن لابد من بناء الكوبري ومينفعش مساحته تقل عن كدا”.