وزير النقل: نستعد لإنشاء مصنع لكافة وسائل النقل سيكون الأكبر في الشرق الأوسط

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن مصر تستعد لإنشاء أكبر مصنع لكافة وسائل النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا وسيكون مقره في شرق بورسعيد، مضيفا أن أولوية التصنيع سوف يكون لقطارات المنوريل.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “على مسؤوليتي” في قناة صدى البلد، أن المصنع الجديد سوف يصنع جميع وسائل النقل سواء كانت من عربات للقطارات وللمترو وعربات كهربية، موضحا أن أرض المصنع جاهزة ولا يزال جاري تحسينها وتحديدها من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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وأوضح أنه من المقرر أن نبدأ في التصنيع للقطارات المونوريل بسبب أن الشركة المسؤولة عن المشروع سوف يصنع العربات في لندن والخط الثاني للتصنيع سيكون في مصر، مشيرا إلى أن المصنع سوف يعزز قدراتنا الذاتية واعتمادنا على النفس في تصنيع كافة وسائل النقل من عربات وجرارات.

وكانت المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، قال إنه تم تخصيص 141 مليار جنيه من أجل تطوير السكة الحديدية، مضيفا أن في نويبع 600 جرار جاهزين لنقل البطائع إلى الأردن والعراق.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج “على مسؤوليتي” بقناة صدى البلد، أن النقل عبر الموانئ المصرية يساهم في حل أزمات العديد من الدول، مؤكدا أن ذلك المشروع بدأ بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أزمة انتشار وباء كورونا، موضحا استمرار العمل في كافة المشروعات خلال الفترة الحالية، عن طريق تعزيز ثقافة العاملين بشأن أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد أن الجرارات الجديدة سوف تساهم في دعم حركة النقل بالسكك الحديدية، مشيرا إلى أنه تم إرسال تحذير للولايات المتحدة الأمريكية من تأخير التسليم أو عدمه، قائلا:”فلوسنا معانا ونجيب من أي مكان”.