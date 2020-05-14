“الصحة” تطالب باستمرار غلق الأماكن الترفيهية وبينها الصالات الرياضية

طالبت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد، بضرورة استمرار إغلاق الأماكن الترفيهية بكل أنواعها بينها دور السينما والمسارح والقهاوي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، خلال فترة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الخطة الكاملة التي نشرتها الوزارة المقرر بدء العمل بها مطلع الشهر المقبل.

وشددت الوزارة، على أن تشمل الجهات الترفيهية المطالب باستمرار إغلاقها صالات التمارين واللياقة البدنية والنوادي الرياضية والاستراحات المغلقة بالأندية، بخلاف الأفراح والجنازات، والجامعات والمدارس ورياض الأطفال والحضانات.

Advertisements

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن هناك عدة إجراءات مخصصة للتعامل مع المواطنين في وسائل المواصلات ضمن تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الخطة المتكاملة، التي أطلقتها الوزارة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن خطة التعايش مع الفيروس التاجي، المقرر العمل بها بدء من مطلع الشهر المقبل، وذلك وفقا لما أعلنت الحكومة.

وأوضحت الوزارة، في بيان عنها، أنه من المقرر تنفيذ الخطة على مراحل ثلاثة، الأولى هي تطبيق كافة الإجراءات المشددة من أجل تفادي أي انتكاسة محتملة، وذلك بتطبيق سياسة خفض أعداد الحالات المكتشفة على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين متتاليين، وثانيا مرحلة الإجراءات المتوسطة وتمتد حتى 28 يوما، والمرحلة الأخيرة وهي تخفيف الإجراءات وتستمر تلك المرحلة حتى صدور أي قرار آخر لحين إعلان منظمة الصحة العالمية تراجع تقييم المراحل عالميا للمستوى المتدني.

وأكدت الوزارة، أن تشديد الإجراءات يشمل ضرورة استخدام الكمامات خلال التواجد في المواصلات العامة، إلى جانب منع دخول أي مترو أو قطار دون ارتداء الكمامة، إلى جانب مراعاة الحد الأقصى لعدد الأفراد في كل عربة وفرض مساحات تباعد اجتماعي كافية، وأيضا حال تواجد مصاعد داخل المحطات يتم اتباع نفس سبل الوقاية القصوى والتباعد الاجتماعي وضرورة التشديد على الالتزام بالحد الأقصى للركاب، وحالة وجود طابور يجب الالتزام بالمسافات المحددة بين كل فرد والآخر.