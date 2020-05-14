“السجون” تفحص تحديد مستحقي الإفراج لـ528 نزيل بعفو رئاسي

نظم قطاع السجون، لجانا بشأن فحص ملفات عدد من نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، بهدف تحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وتوصلت لانطباق القرار على 228 نزيلا مستحقا للإفراج بالعفو لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر للإفراج بالعفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم واستوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2020.

وتابعت اللجنة العليا للعفو، حالات مستحقي الإفراج الشرطي لعدد من المحكوم عليهم والتي انتهت بالإفراج عن 300 نزيلا بشكل شرطي، جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، إلى جانب توفير العديد من أوجه الرعاية للنزلاء وأيضا تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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