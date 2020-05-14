نائب يطالب يحذر من “تبادل الكمامات” ويطالب بتوفيرها في الأماكن العامة

قال الدكتور أيمن أبوالعلا عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، إنه يجب توفير الكمامات والمنظفات والمطهرات أولا في الأماكن العامة حتى يتمكن المواطنين من التعاون في خطة السيطرة والتعايش مع فيروس كورونا المتجد.

وأضاف أبوالعلا، خلال مقطع فيديو مصور له نشره عبر صفحته على “فيس بوك”، اليوم، أن تبادل الكمامات التي حدث بين المواطنين أمام البنوك ومكاتب البريد “كارثة.. إحنا كدا بنضحك على نفسنا”، مشددا على أهمية توفير الكمامات في المواصلات العامة إلى جانب التنظيم لاتباع التباعد الاجتماعي.

Advertisements

وطالب عضو البرلمان، بضرورة الحذر إجباريا وليس اختياريا، وإلزام الجميع باتباع التعاليم والتدابير الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أبو العلا، إن الدولة لا تزال قادرة على عزل جميع المصابين في المنزل حال ظهور 3 أعراض وهم ارتفاع درجة حرارة الجسم وعدم الاستجابة للمخفضات أو وجود ضيق في التنفس، أو “كحة ناشفة”، مشيرا إلى أن حال ظهور تلك الأعراض فلابد من استشارة طبيب والتواصل مع الخط الساخن في وزارة الصحة،كما وجه رسالة طمأنة للمواطنين مؤكدا أن إصابات الأطباء حتى الآن ليست مخيفة ولا تزال في الإطار المتوقع.

وناشد عضو مجلس النواب، بضرورة تلبية كافة احتياجات الطاقم الطبي حتى يتمكنوا من أداء بدورهم وتقديم الخدمات العلاجية لجميع المصابين بجودة عالية، مشيرا إلى ضرورة توفير المسحات للعاملين في زالقطاع الطبي للحد من الإصابات.