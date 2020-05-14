أستاذ مناعة: خطة التعايش مدروسة.. ومنحنى الإصابات غير مريح

أكد الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة في جامعة عين شمس، أن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد التي أعدتها وزارة الصحة، جهزت بطريقة جيدة من أجل جني أهداف الخطة وذلط إلى جانب الحد من الإصابات والوفيات واستمرار عجلة الإنتاج بالتوازي مع حماية المواطنين.

وأضاف عقبة، في مداخلة هاتفية في برنامج “الآن” المقدم على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم، أن أزمة كورونا المستجد تتطلب التعاون بين المواطنين والجهات الحكومية، وذلك حتى يشعر المواطن بالأمان والحماية والخوف على مصلحته لأن كل تلك الإجراءات تستهدف الحفاظ على صحة المواطن، مضيفا أن التحول من مرحلة لأخرى يجب أن يكون بعدما حققت المرحلة نتائجها كما يجب أن يكون.

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وأضاف أن إحصائيات انتشار الفيروس في مصر منحناها “مموج”، وهو ما يعني وجود تفاوت يومي في نسبة الإصابات بين الزيادة والنقصان، والفروق في الأرقام ليست مريحة إلى جانب أن الانتقال من مرحلة لمرحلة يتطلب لمزيد من الالتزام من جانب المواطنين.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن هناك عدة إجراءات مخصصة للتعامل مع المواطنين في وسائل المواصلات ضمن تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الخطة المتكاملة، التي أطلقتها الوزارة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن خطة التعايش مع الفيروس التاجي، المقرر العمل بها بدء من مطلع الشهر المقبل، وذلك وفقا لما أعلنت الحكومة.

وأوضحت الوزارة، في بيان عنها، أنه من المقرر تنفيذ الخطة على مراحل ثلاثة، الأولى هي تطبيق كافة الإجراءات المشددة من أجل تفادي أي انتكاسة محتملة، وذلك بتطبيق سياسة خفض أعداد الحالات المكتشفة على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين متتاليين، وثانيا مرحلة الإجراءات المتوسطة وتمتد حتى 28 يوما، والمرحلة الأخيرة وهي تخفيف الإجراءات وتستمر تلك المرحلة حتى صدور أي قرار آخر لحين إعلان منظمة الصحة العالمية تراجع تقييم المراحل عالميا للمستوى المتدني.

وأكدت الوزارة، أن تشديد الإجراءات يشمل ضرورة استخدام الكمامات خلال التواجد في المواصلات العامة، إلى جانب منع دخول أي مترو أو قطار دون ارتداء الكمامة، إلى جانب مراعاة الحد الأقصى لعدد الأفراد في كل عربة وفرض مساحات تباعد اجتماعي كافية، وأيضا حال تواجد مصاعد داخل المحطات يتم اتباع نفس سبل الوقاية القصوى والتباعد الاجتماعي وضرورة التشديد على الالتزام بالحد الأقصى للركاب، وحالة وجود طابور يجب الالتزام بالمسافات المحددة بين كل فرد والآخر.