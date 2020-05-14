“الصحة القطرية”: إصابة 1733 حالة خلال الـ24 ساعة الماضيين

أعلنت وزارة الصحة في قطر، تسجيل 1733 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، مشيرة إلى أن إجمالي أعداد الحالات النشطة تخضع للعلاج 24902 حالة.

وأضافت الوزارة ،في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أن حالات الوفاة لم ترتفع ولا تزال عند 14 حالة، مضيفة أن 213 حالة تم شفائها من الفيروس التاجي، حتى يصل إجمالي المتعافين إلى 3356 حالة.

Advertisements

وقالت إنه تم فحص 4811 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك مجموع الأعداد المفحوصة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد 143938.