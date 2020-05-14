“الأطباء” تقدم ببلاغا للنائب العام ضد النائب إلهامي عجينة: “هدد أرواح المواطنين”

أعلنت نقابة الأطباء، تقدمها ببلاغا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي قيد تحت رقم 21664 بتاريخ 13 مايو 2020، ضد النائب إلهامي عجينة عضو البرلمان عن دائرة بلقاس في محافظة الدقهلية، بشخصه وبصفته، ضد ارتكابه مخالفات وانتهاكات وصفتها بأنها “صارخة” في حق جميع العاملين في مستشفى شربين العام محافظة الدقهلية.

وأوضحت النقابة، في بلاغها، أن الأطباء والعاملين في المستشفى فوجئوا بنشر المشكو في حقه فيديو بتاريخ 9/5/2020 عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مدته حوالي 13 دقيقة تحت عنوان (النائب إلهامي عجينة يضرب بيد من حديد ويمارس دوره الرقابي لاكتشاف إهمال العاملين في مستشفى شربين العام في محافظة الدقهلية).

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وعقب مشاهدة الفيديو المنشور، تبين ارتكاب النائب البرلماني العديد من الانتهاكات الدستورية والقانونية اللوائح الداخلية للبرلمان، حيث استغل المشكو في حقه منصبه وحصانته البرلمانية في ترويع وتهديد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم المنوط بهم، ما نتج عنه تعطيل العمل في المرفق العام دون وجه حق أو مسوغ قانوني وانتهاك كافة الأعراف والقوانين المعمول بها.

وأضافت النقابة في بلاغها، أن المشكو في حقه تعمد مخالفة كافة قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتعليمات والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وأيضا منظمة الصحة العالمية، وذلك بعدما تعمد الدخول لمستشفى شربين العام برفقة عدة أشخاص تابعين له دون اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالحماية من فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي هدد صحة المواطنين المتواجدين بالمستشفى سواء الطواقم الطبية أوالمرضى المتواجدين خلال اقتحامه للمستشفى خاصة وأن المشكو في حقه كان ومن معه يقفون على مقربة من المتعاملين ويضرحون في وجوههم ما عرضهم لخطر العدوى.