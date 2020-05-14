الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 14 مايو في مصر .. ارتفاع جديد في أعداد المصابين

كشفت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2020 عن آخر تطورات أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث لا تزال أعداد المتعافين في تزايد مستمر على مدار الأيام الماضية، فيما تقل أعداد المصابين والوفيات بشكل تدريجي.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس المستجد في مصر قد ارتفع من خلال وصوله إلى 2626 حالة، وذلك من أصل 3133 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاص بها من إيجابية إلى سلبية.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع المتعافين قد غاروا كافة مستشفيات العزل، فيما تم نقل الحالات ذات النتائج السلبية إلى المدن الجامعية والفنادق لحين التأكد من تعافيها بشكل نهائي من المرض ومن ثم منح تسريح خروج لها حتى تعود بدورها إلى المنازل.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن وزارة الصحة والسكان قد رصدت على مدار آخر 24 ساعة أي حتى الآن 398 إصابة جديدة بذلك الوباء، مما يعني بالتالي أن إجمالي عدد المصابين على مستوى الجمهورية قد ارتفع بدوره بعدما وصل إلى 10829 حالة.

وأضاف أيضاً أن كل المصابين يخضعون إلى الرعاية الصحية الشاملة في مختلف مستشفيات العزل، وذلك بناءً على التعليمات الصادرة من طرف منظمة الصحة العالمية، كما يخضع جميع المصريين العائدين من الخارج إلى الرقابة اللازمة لحين التأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن اليوم الخميس قد شهد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، لذا ارتفع إجمالي عدد الوفيات في مصر من خلال وصوله إلى 571 حالة وفاة، علماً بأن نسبة كبيرة من هذه الحالات لا تصل إلى مستشفيات العزل حية في ظل تأخر الحالة الصحية الخاصة بها.

وفي الختام، طالب الدكتور خالد مجاهد المواطنين بضرورة التوجه بشكل سريع إلى أقرب مستشفى حميات في حالة الشعور بأعراض ذلك الفيروس المستجد، أو التواصل مع القنوات الرسمية لوزارة الصحة والسكان وفي مقدمتها الخط الساخن للوزارة.

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