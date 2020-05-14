التنبؤ بالفيضان يتوقع تساقط الأمطار على عدة مناطق بالجمهورية حتى السبت القادم

حرص مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري على تحذير المواطنين اليوم الخميس من حالة الطقس المتوقعة على مدار الأيام القادمة، نظراً إلى احتمالية تساقط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد مركز التنبؤ بالفيضان في بيان رسمي أن حالة الطقس لن تكون مستقرة على بعض المناطق انطلاقاً من اليوم الخميس إلى غاية يوم السبت المقبل، حيث تشهد هذه المناطق تساقط الأمطار على أن تكون حدتها من متوسطة إلى غزيرة.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع المواطنين يجب عليهم توخي الحذر جيداً من الأضرار الناجمة عن هذه التقلبات الجوية، على أن تعود الأجواء الحارة من جديد لكي تسيطر على كافة أنحاء الجمهورية بداية من يوم الأحد القادم.

وشدد مركز التنبؤ بالفيضان على أن اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2020 سوف تسقط الأمطار الغزيرة على منطقة وسط الصعيد، بينما سوف تسقط الأمطار المتوسطة على مناطق أخرى مثل سواحل البحر الأحمر إضافة إلى جنوب سيناء.

وأضاف أيضاً أن يوم غداً الجمعة سوف تسقط أمطار غزيرة على منطقة جنوب سيناء، فيما سوف تسقط الأمطار المتوسطة على مناطق أخرى مثل جنوب ووسط الصعيد إضافة إلى سواحل البحر الأحمر.

وأوضح المركز في البيان أن يوم السبت القادم سوف يشهد تساقط أمطار متوسطة على مختلف سواحل البحر الأحمر، على أن تسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق الأخرى مثل الوادي الجديد إضافة إلى صعيد مصر بالكامل وأيضاً جنوب سيناء.

يُذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية سبق وأن حذرت المواطنين في فترة سابقة أن المرحلة الحالية سوف تشهد استمرار التقلبات الجوية في حالة الطقس، حيث من الوارد أن يكون الطقس حاراً بل شديد الحرارة طيلة فترة النهار، على أن ينقلب الوضع رأساً على عقب طيلة فترة الليل من اليوم ذاته ويصبح الطقس شديد البرودة مع وجود رياح نشطة مثلما حدث تماماً على مدار الأيام القليلة الماضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

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