نجيب ساويرس يطالب بعودة الحياة إلى طبيعتها مجدداً رغم أزمة فيروس كورونا

حرص المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري المعروف على المطالبة بضرورة عودة الحياة من جديد إلى طبيعتها في الفترة الماضية، بالرغم من استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد سواء داخل مصر أو حتى في كافة أنحاء العالم بأكمله.

وقام رجل الأعمال نجيب ساويرس بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

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على العالم أن يفتح، يكفي هذا، أريد استعادة حياتي.

وتأتي هذه التغريدة من طرف رجل الأعمال نجيب ساويرس في إطار القيود المفروضة على المواطنين سواء في الشارع المصري أو حتى في مختلف دول العالم، وذلك في إطار سعي مختلف الحكومات لمحاولة الحد من انتشار ذلك الفيروس المستجد.

وقد تسبب ذلك الوباء في كوارث عالمية لم تحدث من قبل على مر التاريخ بأكمله، ويأتي في مقدمة هذه الكوارث الخسائر على مستوى الأرواح البشرية، حيث أدى ذلك المرض إلى إصابة أكثر من 4 مليون مواطن من حول العالم بأكمله، فيما بات عدد الوفيات على مشارف تخطي حاجز 300 ألف حالة وفاة.

ولا تقتصر الكوارث فقط على الخسائر في أرواح البشر بل شملت أيضاً الخسائر الاقتصادية الهائلة على مستوى العالم بأكمله، وذلك يرجع بدون أدنى إلى حالة حظر التجوال المفروضة بشكل كامل في العديد من الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري قد أشاد في أكثر من مناسبة سابقة خلال تصريحات تلفزيونية بجميع الإجراءات التي قامت الحكومة المصرية باتخاذها منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها ذلك الفيروس المستجد إلى غاية الآن.

ويترقب الشارع المصري بأكمله المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل، من أجل حسم كل الجدل القائم في الآونة الأخيرة بخصوص موقف الحكومة المصرية من مواعيد حظر التجوال إضافة إلى الأسواق التجارية والمولات خلال فترة عيد الفطر المبارك، علماً بأن العديد من الأصوات تطالب بفرض حظر تجوال كامل لمدة 5 أيام حتى نهاية العيد.

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