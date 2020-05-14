محافظة المنوفية تقرر اتخاذ إجراءات جديدة صارمة لمحاولة احتواء فيروس كورونا

حرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على اتخاذ بعض الإجراءات الجديدة الصارمة على مدار الساعات الماضية، من أجل محاولة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء المحافظة، وخاصة بعدما اضطرت الجهات المعنية إلى عزل العديد من القرى في محافظة المنوفية بعد تزايد أعداد المصابين فيها على مدار الأسابيع الماضية.

ويرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون أن الفترة القادمة تعتبر هامة للغاية وحاسمة من أجل مكافحة انتشار ذلك الوباء، سواء على مستوى محافظة المنوفية أو حتى على مستوى جميع محافظات الجمهورية، نظراً إلى تزايد أعداد المصابين نوعاً ما في بداية شهر رمضان الكريم الحالي.

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وقام محافظ المنوفية بإصدار بعض القرارات الجديدة والصارمة حتى يتم فرضها على جميع المواطنين المتواجدين في المحافظة طيلة الفترة القادمة، حيث تمثلت هذه القرارات على النحو التالي:

يجب على جميع العاملين في المنشآت الحكومية ارتداء الكمامات الطبية طيلة فترة تواجدهم في مقر العمل.

يجب على أي مواطن يرغب في الحصول على خدمة من إحدى المصالح الحكومية أن يرتدي الكمامة الطبية قبل دخوله إلى المنشأة.

يجب على جميع السائقين سواء العاملين في هيئة النقل العام أو حتى غير العاملين بها ارتداء الكمامات الطبية طيلة فترة العمل، على أن يتم منع أي سائق من مغادرة الموقف المخصص إلا بعد ارتداء الكمامة الطبية.

يجب على جميع ركاب وسائل النقل والمواصلات ارتداء الكمامات الطبية طيلة فترة ركوبهم هذه الوسائل حفاظاً على سلامة الجميع ومنع انتقال العدوى بين الناس.

حظر إقامة أي تجمعات في جميع شوارع محافظة المنوفية أو خاصة على مستوى الأسواق.

عدم خروج أي مواطن من منزله إلا للضرورة القصوى حرصاً على عدم تزايد أعداد المصابين بالفيروس المستجد في المرحلة القادمة.

وشدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون على أن مخالفات هذه الإجراءات الجديدة أو حتى القديمة من طرف أي مواطن سوف يجعل صاحبها معرضاً إلى المسائلة القانونية، وذلك بناءً على التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان إضافة إلى منظمة الصحة العالمية.

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