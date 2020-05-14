مصادر حكومية تؤكد تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المنوفية اليوم

أوضح مصدر مسؤول في مديرية الشؤون الصحية التابعة لمحافظة المنوفية أن اليوم الخميس قد شهد تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد على الإطلاق في المحافظة، وذلك بعكس ما كان عليه الوضع تماماً طيلة الأسابيع الماضية التي تفشى فيها المرض داخل مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد المصدر أن محافظة المنوفية قد سجلت اليوم فقط 83 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، وذلك في إشارة واضحة إلى الانتشار السريع للوباء داخل أرجاء المحافظة في ظل حالة عدم الالتزام من جانب المواطنين هناك.

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وأشار أيضاً إلى أن قطاع الطب الوقائي التابع لمديرية الشؤون الصحية يبذل مجهودات كبيرة على مدار الساعات الماضية، من أجل عزل أولاً جميع المخالطين للحالات التي تم التأكد من إصابتها، إضافة إلى العمل على تطهير وتعقيم جميع الأماكن التي ظهرت بها الإصابات.

يُذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت اليوم الخميس بصفة رسمية عن تسجيل 398 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في كافة محافظات مصر، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة في زيادة واضحة بعكس ما كان عليه الوضع يوم أمس الأربعاء.

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