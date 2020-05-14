الرئيس السيسي يطالب بسرعة تنفيذ برنامج توحيد قراءات استخدامات التيار الكهربائي

شهد اليوم الخميس اجتماعاً في غاية الأهمية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كما حضر أيضاً الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن ذلك الاجتماع الهام قد مناقشة الرئيس السيسي مع الحاضرين للعديد من الملفات الخاصة بمشروعات وزارة الكهرباء، والتي يبقى الهدف من ورائها هو دعم المنظومة في مصر إضافة إلى العمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بها.

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وأشار أيضاً إلى أن فخامة الرئيس طالب بضرورة الاهتمام بشكل كبير بمنظومة الكهرباء في منطقة جنوب الوادي إضافة إلى منطقة سيناء، نظراً إلى الدور الكبير الذي سوف تلعبه الكهرباء في تنفيذ جميع المشروعات التنموية التي خططت لها الدولة المصرية في هذه المناطق على وجه التحديد في المرحلة القادمة.

وشدد السفير بسام راضي على أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب أيضاً في ذلك الاجتماع بضرورة العمل بشكل سريع للغاية من أجل البدء في تنفيذ برنامج توحيد القراءات المتعلقة باستخدامات التيار الكهربائي.

وأضاف أيضاً أن الرئيس السيسي يرى أن ذلك البرنامج سوف يساهم كثيراً في تحسين خدمة الكهرباء التي يتم تقديمها إلى كافة مواطني الشعب المصري، كما سوف يساعد أيضاً على تحقيق جدارة التحصيل فيما يتعلق بالكفاءة المالية الخاصة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح السفير بسام راضي أن فخامة الرئيس كان حريصاً على متابعة كافة التطورات الخاصة بالأعمال الإنشائية الخاصة بالبنية التحتية لمنظومة الكهرباء في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تحدث أيضاً عن آخر تطورات مشروعات الربط الكهربائي مع بعض الدول المجاورة لمصر وفي مقدمتها دولة السودان.

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