هدية خاصة من وزيرة الصحة لمديرة مستشفى العزل بالإسكندرية بعد إصابتها

حرصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على إرسال هدية خاصة للغاية اليوم الخميس إلى الدكتورة ميرفت السيد مديرة مستشفى العزل بالعجمي، بعد تعرضها إلى الإصابة أثناء تأدية عملها في المستشفى من أجل المساهمة في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وتعرضت الدكتورة ميرفت السيد مديرة المستشفى النموذجي بالإسكندرية في منطقة العجمي التي تم تحويلها إلى واحدة من مستشفيات العزل إلى إجهاد شديد في العمل مؤخراً، مما أسفر عن سقوطها داخل المستشفى وأدى ذلك إلى إصابتها بتمزق على مستوى أربطة الركبة.

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ومن جانبها، كانت الدكتورة ميرفت السيد حريصة على توضيح تفاصيل ما حدث بعد هذه الحادثة التي تعرضت لها، حيث أكدت خلال تصريحات صحفية لها اليوم الخميس أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قامت بالتواصل معها هاتفياً فور علمها مباشرة بالواقعة.

وأشارت أيضاً إلى أن الدكتورة هالة زايد قد اطمأنت على حالتها الصحية بعد هذه الإصابة التي تعرضت لها أثناء تأدية واجبها، كما طلبت منها أيضاً ضرورة الحصول على راحة سلبية من العمل لمدة أسبوعين قادمين على أقل تقدير لحين شفائهاً نهائياً من هذه الإصابة.

وشددت الدكتورة ميرفت السيد في حديثها على أنها قد رفضت طلب الدكتورة هالة زايد، بسبب رغبتها الكبيرة وإصرارها الشديد على مواصلة العمل داخل مستشفى العزل رفقة زملائها الأطباء بهدف توفير كل الرعاية اللازمة لجميع مرضى ذلك الفيروس المستجد حتى يحين موعد نهاية هذه الأزمة.

وأضافت أيضاً أن جميع الفرق الطبية والعاملين في مختلف مستشفيات العزل على مستوى جميع محافظات الجمهورية يشعرون بسعادة بالغة لا مثيل لها، نظراً إلى الاهتمام الكبير بهم من طرف وزارة الصحة والسكان وخاصة من طرف الدكتورة هالة زايد.

وفي ختام تصريحاتها، أوضحت الدكتورة ميرفت السيد أن مهمة القطاع الطبي في مصر في غاية الصعوبة بسبب استمرار انتشار ذلك الوباء إضافة إلى تزايد أعداد المصابين بصفة يومية، إلا أن الدعم الكبير المقدم من طرف وزارة الصحة والسكان يحفز الجميع من أجل مكافحة ذلك المرض حتى النهاية.

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