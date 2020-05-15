الحكومة توضح حقيقة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رفع سعر أسطوانة البوتجاز المستخدمة في المنزل، حسب ما تم تداوله بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وغيرها من صفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد المركز الإعلامي، في بيان له اليوم الجمعة، تواصله مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي أكدت عدم صحة الأنباء المتداولة وأنه لا توجد زيادة في سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية، ويبقى السعر الرسمي لأسطوانة البوتجاز كما هو معلن 65 جنيهًا دون أي زيادة تذكر.

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وشددت وزارة البترول على حملات تفتيشية على الأسواق تستهدف منع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، وأكدت أن كل مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز تعمل بطاقتها كاملة من أجل تلبية احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية، وتضخ ضخ ما يزيد عن مليون أسطوانة في اليوم.

وأكدت وزارة البترول على وجود مخزون استراتيجي واحتياطي آمن من أسطوانات البوتاجاز يكفي احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، إذ تعمل الوزارة على تأمين أسطوانة البوتجاز التي تعتبر من السلعة المهمة بالنسبة إلى المواطنين وبشكل لا يتعارض مع توقيتات الحظر المقررة والمعمول به على مستوى محافظات الجمهورية.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وحثتهم على التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات غير مستندة إلى حقائق، ومن شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين، وأنه للاستفسار أو الشكوى من أي مواطن يمكنه الدخول على الموقع‏ الرسمي التابع للوزارة ‏‏(petroleum.gov.eg‏‏).