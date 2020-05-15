موعد انتهاء الوباء وامتلاء مستشفيات العزل.. الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا

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ذكر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، عدد من الحقائق التي تدور عن انتشار فيروس كورونا في مصر.

ومن أبرز هذه الحقائق ما جاء في النقاط الأتية:

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– انتهاء وباء كورونا في مصر أو العالن لا يوجد له مدى زمني محدد، والحل المتبع هو أن تجرى الفحوصات وعزل وعلاج المصابين، وأن تتخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شأنها تقليل فرص العدوى وانتشار فيروس كورونا حتى يتم إيجاد علاج ولقاح للفيروس.

– تنفذ خطة من أجل تدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج.

– سرعة الانتهاء من كل المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية، سواء المشروعات الجديدة أو إعادة تأهيل المنشآت القائمة هو ما تركز عليه الدولة في الوقت الحالي.

– نفى المركز امتلاء مستشفيات العزل الصحي وعدم قدرتها على استقبال مرضى كوفيد -19 ، مؤكد أن المستشفيات مجهزة ومؤهلة لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس مع توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات المصابة.

– يعد الآن للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة من أجل استقبال المواطنين بالإضافة إلى التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة المواطن والموظف.

– تعد الدولة وتطور العديد من مستشفيات الصدر والحميات، وذلك داخل استراتيجية تجهيز تلك المستشفيات حتى تصبح مؤهلة على أعلى مستوى لعزل مصابي فيروس كورونا.

– لا صحة لإغلاق مستشفيات الصدر والحميات التي يجري العمل على رفع كفاءتها، إذ أن عمليات التطوير تسير بشكل متوازي مع استمرار تقديم هذه المستشفيات للخدمات الطبية للمواطنين.