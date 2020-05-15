الحكومة تحسم جدل تحصيل رسوم مالية لتسجيل العالقين بالخارج

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أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة الأنباء المتداولة حول تحصيل رسوم مالية على نموذج تسجيل عودة المصريين العالقين في الخارج.

وقال المركز الإعلامي، في تقرير الصادر اليوم الجمعة حول توضيح الحقائق، إنه تواصل مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مؤكدًا على نفي الوزارة لتلك الأنباء، وأنها غير صحيحة ولا يوجد تحصيل أي رسوم على نموذج تسجيل عودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج، وأكدت كذلك على أن تسجيل بيانات المصريين العالقين في الخارج الراغبين في العودة تجرى بشكل مجاني دون تحصيل أي رسوم مالية، عن طريق الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة (https://forms.gle/j4E6xNSPBdpWsdZS6)، ووجهت تحذير للمواطنين العالقين بالخارج من الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة أو أن يسجلوا على أي روابط إلكترونية غير رسمية تعمل على استغلالهم.

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وكانت الدولة تبنت خطة من أجل إعادة أبنائها العالقين في الخارج، إلى جانب توفير كل سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم طوال فترة العزل الصحي المقررة، إذ يجرى فحص شامل ودقيق لكل المواطنين المصريين العائدين من الخارج تحت إشراف إدارة الحجر الصحي في مطار القاهرة، ثم يتم نقلهم إلى أماكن العزل المخصصة لهم من أجل قضاء فترة العزل،حيث يستهدف التأكد من سلامتهم وخلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وجهزت الدولة كذلك المدن الجامعية لاستقبال المصريين العالقين في الخارج، إذ يجرى تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مستندة إلى للمعايير الطبية الدولية بالإضافة إلى أنها مزودة بكل الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والفرق الطبية المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى من أجل مواجهة خطر انتشار وباء كورونا، على أن تكون في نفس الوقت قادرة على أن تتعامل مع الحالات الطارئة وتتخذ ما يلزم من إجراءات استباقية بشكل سريع.

وناشدت وزارة الهجرى وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر أي أخبار، وكذلك ضرورة التواصل مع الجهات المعنية من أجل التأكد قبل نشر أي معلوماتغير مستندة إلى حقائق، ومن شأنها إثارة و بلبلة الرأي العام، وناشدتهم بالرجوع للموقع الرسمي للوزارة وهو (emigration.gov.eg) في حال وجود أي استفسارات.