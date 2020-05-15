تعرف على تفاصيل وحدات الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم بـ 10 محافظات

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طرح دكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة، الإعلان الـ13 الخاص بمشروع الإسكان الاجتماعي في 10 محافظات وهي: “الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح).

وقال وزير الإسكان إن سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وكذلك تسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على سوف يبدأ على الموقع الإليكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمن أجل حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم وهي عبارة عن “3 غرف وصالة” بمساحة تصل إلى 90 م2 المطروحة بالإعلان، على أن يكون ذلك في الفترة من 7/6/2020 حتى 13/6/2020، وللمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، وسيكون في الفترة من 14/6/2020 حتى 4/7/2020، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.

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أماكن الوحدات المطروحة

وقالت مي عبدالحميد، إن الوحدات المطروحة، موزعة على النحو الأتي: في مناطق “طامية، وهوارة المقطع، ودمشقين، وشدموه” في محافظة الفيوم، ومنطقتي “الفشن، والواسطى) في محافظة بني سويف، ومناطق “سمالوط، ومطاي، وبني مزار، ومركز المنيا” في محافظة المنيا، ومناطق “البداري، ومركز أسيوط، وديروط، ومنفلوط، ومنقباد، وأبنوب، وأبوتيج، وساحل سليم، وصدفا، والفتح، والغنايم، ومدينة أسيوط الجديدة) في محافظة أسيوط، ومناطق “المراغة، والمنشأة، وجهينة، وسوهاج، وحي الكوثر، ومدينة سوهاج الجديدة” في محافظة سوهاج.

وفي محافظة الأقصر توجد مناطق “أبوتشت، ونجع حمادي، والوقف، وقوص، ونقادة، ومدينة قنا الجديدة) في محافظة قنا، ومناطق “اسنا (الدير شرق)، واسنا (الشغب)، وارمنت (أبوقليعي)، وارمنت (الريانية)، والطود، والمدامود، والقرنة (القديمة)، والقرنة (الضبعية)، ومدينة طيبة الجديدة)، ومنطقة كوم امبو في محافظة أسوان، وفي محافظة البحر الأحمر توجد مناطق “رأس غارب، والقصير، ومرسى علم”، ومناطق “الحمام، وسيدي عبدالرحمن، والعلمين، وسيوه” في محافظة مطروح.

أسعار الوحدات

سعر الوحدة المكونة من 3 غرف وصالة كاملة التشطيب في محافظات “الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان” ويبلغ 184 ألف جنيه، وفي محافظتي “البحر الأحمر، ومطروح” ويبلغ 197 ألف جنيه، على أن يسدد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإليكترونية للصندوق، على أن يرد المبلغ إذا لم يخصص، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية “لا ترد ولا تسترد”، عن طريق أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويستكمل الباقي من مقدم الحجز والذي يبدأ من 15 % من إجمالي ثمن الوحدة، والتي تحدد حسب الدخل والسن، وذلك بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وأيضا من قبل التعاقد على الوحدة وفقا لنظام التمويل العقاري.

ويسدد الباقي من إجمالي سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري والمدعوم بفائدة قدرها 7 % سنويا “متناقصة” ولا تتغير طوال فترة التمويل، ويسدد 5 % من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع حيث إنها لا تُرد ولا تُسترد.

ويستخدم الصندوق عائدها في المستقبل بصفة دائمة من أجل الحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، وذلك حسب قرار مجلس الإدارة في هذا الشأن، وتسدد قيمتها نقدًا عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، والحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن، حيث إن الزيادة السنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاما كحد أقصى، ويحسب حسب سعر بيع الوحدة ودخل صاحب الطلب.

لا يشمل سعر الوحدة الدعم النقدي المباشر الذي يتراوح بين 5 آلاف حتى 40 ألف جنيه مصري، حسب مستوى الدخل لصاحب الطلب ويخصم من سعر الوحدة، وأيضًا الدعم غير المباشر الذى تبلغ قيمته التقديرية 213 ألف جنيه مصري متمثلة في دعم المرافق بمبلغ 62 ألف جنيه، ودعم مقابل الانتفاع بالأرض المُقام عليها الوحدة السكنية بمبلغ 38 ألف جنيه، ودعم لتكلفة التمويل العقاري يصل في المتوسط لمبلغ 113 ألف جنيه مصري خلال 20 عاما.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن شروط الحجز، تشمل كون المتقدم شخصا طبيعيا مصرى الجنسية، وولا يقل عمره عن 21 عاما ولا تزيد عن 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

كما أنه يحظر على المتقدم أن يشتري الوحدات بشكل نقدي، ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاما، كما يجب أن يكون المتقدم من منخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة أي ما يعادل 5700 جنيه في الشهر، وعن 50400 جنيه في السنة للمتقدم الأعزب أي ما يعادل 4200 جنيه في الشهر.

والشروط العامة تنص على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أن يتقدموا بالحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، ويضًا لا يكون أن سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة بالمدن الجديدة أو المحافظات أيا كان نوعها، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة المقدمة الدعم من أجل الحصول على وحدة سكنية، أو يملك مسكن أو آل إليه عن طريق الإرث الشرعي.

ويشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، التي توجد فيها الوحدة السكنية، أو المقيمين بها أو المرتبط بها من خلال العمل أو في إحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، والأولوية للعاملين أو المقيمين بنفس المحافظة، ومن انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي عليه أن يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته بشكل منتظم ودائم لمدة 7 سنوات.

المستندات المطلوبة للحجز

يتقدم للحجز من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع “www.shmff.gov.eg،http://www.shmff.gov.eg”.

ويتبع العميعدة خطوات للحجز، وهي: ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار المرفقين في كراسة الشروط بخط واضح، وتوضع مع المستندات، ويرفق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، وكذلك صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه وتشترط أن تكون سارية، وكذلك شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة في حال أنها تعمل، وتكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، شاملة لصافى المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية المتحصلة من قبل صاحب الطلب أو الزوج والزوجة في حال إنها تعمل، إن وجد، وغيرها من المستندات الخاصة بمصادر الدخل الإضافية مثل “عمل إضافي، والأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي، ومعاش استثنائي أو خلافه، وامتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا، وتفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة في حال أنها تعمل وتكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

أما العاملين في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال، يجب أن يقدموا شهادة معتمدة من جهة العمل تشتمل على البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري.

والعاملين في الشركات وجهات القطاع الخاص، يجب أن يقدموا شهادة معتمدة من جهة العمل تشتمل البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري، ويوجد بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

أما أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، يجب أن يقدموا شهادة من محاسب قانوني معتمدة نوضح صافي الدخل السنوي أو الشهري تشتمل على مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية في حال وجودها، تتضمن المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

أما الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، يجب أن يقدموا طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وكذلك صورة من مستند النفقة المتحصلة من قِبل المطلقة، مع صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، بالإضافة إلى إيصال مرافق “كهرباء أو غاز أو مياه” ويجب أن يكون حديث لمحل السكن الحالي.

أما إذا سبق وحجز المتقدم في أحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يجب أن يقدم مستند به إفادة بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.