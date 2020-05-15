تفاصيل توقعات طقس السبت: أمطار وارتفاع في درجات الحرارة

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

يسود البلاد غدًا السبت، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري، حسب توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا السبت، الذي يتوقعون أيضًا نشاط الرياح فيه أحيانا، ويكون طقس حار كذلك على السواحل الشمالية وتنشط الرياح أحيانا، والطقس يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وتنشط الرياح.

وفي الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، أما شمال الصعيد وجنوبه فسيكون طقسه معتدل.

Advertisements

وعلى مناطق تمثل نحو 40% في القاهرة سوف تسقط أمطارا خفيفة إلى متوسطة وذلك على فترات متقطعة من اليوم، وأمطار توصف بأنها من خفيفة إلى متوسطة ومحتمل أن تكون رعدية أحيانا، سوف تسقط على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء بنسبة تقدر من 50 إلى 60% على فترات متقطعة من اليوم.

أما البحر المتوسط فحاله يوصف بالمعتدل مع ارتفاع الموج من متر ونصف حتى مترين والرياح السطحية ستكون شمالية شرقية.

والبحر الأحمر حاله يوصف بالمعتدل مع ارتفاع الموج من متر ونصف حتى مترين والرياح السطحية ستطون شمالية غربية.

وتراوحت درجات الحرارة على محافظات ومدن الجمهورية كالتالي:

“القاهرة العظمى 40 والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 21، وادي النطرون العظمى 40 والصغرى 22، وطنطا العظمى 34 والصغرى 20، وشبين الكوم العظمى 38 والصغرى 21، ودمنهور العظمى 37 والصغرى 21، وبلطيم العظمى 33 والصغرى 22، ومطروح العظمى 29 والصغرى 21، والسلوم العظمى 31 والصغرى 21، وسيوة العظمى 39 والصغرى 24، وبورسعيد العظمى 29 والصغرى 22، ودمياط العظمى 29 والصغرى 20، والزقازيق العظمى 39 والصغرى 21″.

فيما سجلت درجات الحرارة على المنصورة العظمى 39 والصغرى 21، والإسماعيلية العظمى 40 والصغرى 22، والسويس العظمى 39 والصغرى 22، والعريش العظمى 32 والصغرى 20، ورفح العظمى 33 والصغرى 19، وراس سدر العظمى 37 والصغرى 24، ونخل العظمى 40 والصغرى 23، ونويبع العظمى 38 والصغرى 26، وطابا العظمى 36 والصغرى 24، وكاترين العظمى 33 والصغرى 19، والطور العظمى 39 والصغرى 22، وشرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، والغردقة العظمى 37 والصغرى 28، ومرسى علم العظمى 37 والصغرى 28، والفيوم العظمى 40 والصغرى 24″.

وسجلت الحرارة على بني سويف العظمى 41 والصغرى 25، والمنيا العظمى 41 والصغرى 25، وأسيوط العظمى 42 والصغرى 26، وسوهاج العظمى 42 والصغرى 26، وقنا العظمى 42 والصغرى 27، والأقصر 42 والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 والصغرى 27، وإدفو العظمى 43 والصغرى 27، وأبوسمبل العظمى 41 والصغرى 29، والوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 28، وشلاتين العظمى 39 والصغرى 27، وحلايب العظمى 36 والصغرى 28، ورأس حدربة العظمى 36 والصغرى 26”.