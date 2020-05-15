الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 15 مايو في مصر .. زيادة جديدة في أعداد الوفيات

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أعلنت وزارة الصحة والسكان بصفة رسمية اليوم الجمعة عن التطورات الجديدة الخاصة بأزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية في مصر، حيث لا تزال أعداد المصابين تزداد بصورة يومية مثلما كان الحال تماماً منذ مطلع شهر رمضان الكريم الحالي، فيما تزداد أيضاً أعداد المتعافين من الإصابة في ظل المجهودات الكبيرة المبذولة من جانب القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن لجنة الترصد التابعة للوزارة قد سجلت اليوم الجمعة 399 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في كافة أنحاء الجمهورية.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع المصابين يتم رعايتهم بأفضل صورة ممكنة في مختلف مستشفيات العزل إضافة إلى المدن الجامعية وأيضاً الفنادق في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأطقم الطبية من أجل ضمان شفاء أكبر عدد ممكن من المصابين، علماً بأن إجمالي عدد المصابين بالوباء في مصر قد وصل إلى 11228 حالة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن اليوم الجمعة قد شهد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، وبالتالي تواصل ارتفاع أعداد الوفيات حيث وصل العدد الإجمالي لعدد الوفيات إلى 592 حالة وفاة، مع الإشارة إلى أن معظم الوفيات يعانون من أمراض مزمنة كما يعتبرون من فئة كبار السن.

وشدد أيضاً على أن أعداد المتعافين من ذلك المرض في مصر لا تزال بدورها في زيادة مستمرة بصفة يومية، حيث وصل العدد الإجمالي من المتعافين إلى 2799 حالة وخرجوا جميعاً من مستشفيات العزل، وذلك من أصل 3363 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد في البيان أن أي مواطن يشعر بأعراض فيروس كورونا يتوجب عليه فوراً عزل نفسه في المنزل حتى لا ينقل العدوى إلى كل من حوله، ثم التواصل مع وزارة الصحة والسكان عبر الخط الساخن أو التوجه إلى أقرب مستشفى حميات لإجراء تحليل PCR في حالة ساءت حالته الصحية بشكل أكبر مع مرور الأيام.

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