“الشباب والرياضة” تكشف حقيقة إلغاء الدوري العام لكرة القدم

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أكدت وزارة الشباب والرياضة، أنه لا صحة لما تم تداوله من أخبار بخصوص إلغاء النشاط الرياضي بشكل عام أو إلغاء الدوري العام لكرة القدم بجميع أقسامه، موضحة أن الوزارة لم تتخذ أي قرار في ذلك الشأن حتى الآن.

وناشدت الوزارة الرياضة، في بيان عنها، نشرته خلال موقعها الرسمي اليوم، بضرورة تحري الدقة في الأخبار المتداولة والعودة للمصادر الرسمية للحصول على المعلومات تجنبا لتداول الشائعات.

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