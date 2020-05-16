أسيوط تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

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أظهت التحاليل التي أجريت في معامل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، اليوم، إصابة 9 أشخاص بالفيروس الصيني المستجد، جاء ذلك بعدما أعلن مسؤول في مديرية الصحة أن الحالات الإيجابية الجديدة هي حالتين جديدين وجدا في قرية موشا بمركز أسيوط، و 5 حالات جديدة بمدينة أسيوط، وسيدة بمدينة أسيوط الجديدة، ومواطن بقرية باويط بمركز ديروط.

وقالت المديرية، إنه تم شفاء وخروج 29 حالة من المصابين بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة وتماثلهم للشفاء داخل مستشفى العزل في المدن الجامعية في أسيوط، ومستشفى أبوتيج النموذجي بأسيوط، المخصص لعزل مالصابين بفيرويس كورونا المستجد.

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وأكد أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 188 شخصًا، موضحا أن هناك حالات أخرى تتحسن تدريجيًا، ومن المقرر خروج دفعة أخرى خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت بصفة رسمية اليوم الجمعة عن التطورات الجديدة الخاصة بأزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية في مصر، حيث لا تزال أعداد المصابين تزداد بصورة يومية مثلما كان الحال تماماً منذ مطلع شهر رمضان الكريم الحالي، فيما تزداد أيضاً أعداد المتعافين من الإصابة في ظل المجهودات الكبيرة المبذولة من جانب القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في بيان رسمي، أن لجنة الترصد التابعة للوزارة قد سجلت اليوم الجمعة 399 إصابة جديدة بالفيروس المستجد في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار أيضاً إلى أن جميع المصابين يتم رعايتهم بأفضل صورة ممكنة في مختلف مستشفيات العزل إضافة إلى المدن الجامعية وأيضاً الفنادق في ظل المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأطقم الطبية من أجل ضمان شفاء أكبر عدد ممكن من المصابين، علماً بأن إجمالي عدد المصابين بالوباء في مصر قد وصل إلى 11228 حالة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن اليوم الجمعة قد شهد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، وبالتالي تواصل ارتفاع أعداد الوفيات حيث وصل العدد الإجمالي لعدد الوفيات إلى 592 حالة وفاة، مع الإشارة إلى أن معظم الوفيات يعانون من أمراض مزمنة كما يعتبرون من فئة كبار السن.