“العامة للاستعلامات” تستدعي مراسلي “واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز”

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قالت هيئة الاستعلامات العامة، إنها سوف تستدعي مراسلي “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” بشأن مناقشة تغطيتهما للشؤون المصرية، موضحة أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع لها أرسل طلبي استدعاء للمراسلين أبلغهما بموعد لقاء مرتقب مع رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان.

وأضافت الهيئة، في بيان عنها، أن الاستدعاء أرسل إلى كل من مدير مكتب صحيفة “نيويورك تايمز” السيد ديكلان والش، ومدير مكتب صحيفة “واشنطن بوست” السيد سودارسان راغافان، على أن يكون الموعد المحدد هو مساء يوم الأحد المقبل 17 مايو.

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وأكدت أن الهدف من الاستدعاء مناقشة مديري المكتبين بشأن مدى التزامهما بالمعايير المهنية الدولية في عدة موضوعات صحفية نشرها مؤخرا عن مصر في الصحف التي يمثلها كل منهما.