موجة حارة تبلغ ذروتها الاثنين والثلاثاء القادمين.. والرطوبة ترتفع إلى 70%

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

أعلن مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور محمود شاهين، إن هناك موجة حارة مستمرة تتعرض لها البلاد حتى نهاية الأسبوع الراهن، وتصل ذروة الموجة الحارة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، ولفت إلى أنه في نهاية الأسبوع الجاري تعود درجات الحرارة وحالة الطقس حول معدلاتها الطبيعية.

ارتفاع الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بقيم من 5 إلى 6 درجات

أوضح الدكتور محمود شاهين، إن درجات الحرارة سوف ترتفع عن معدلاتها الطبيعية خلال تلك الفترة بقيم تتراوح ما بين 5 إلى 6 درجات مئوية على معظم الأنحاء.

Advertisements

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الموجة الحارة

القاهرة سوف تسجل يوم الاثنين القادم وحتى نهاية الأسبوع ما يقرب من 43 درجة مئوية.

جنوب الصعيد من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة يوم الاثنين القادم وحتى نهاية الأسبوع 44 درجة مئوية.

السواحل الشمالية من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة يوم الاثنين القادم، وحتى نهاية الأسبوع 36 درجة مئوية.

وأكد الدكتور محمود شاهين أنه بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة سوف يقابلها ارتفاع في نسبة الرطوبة التي تزيد خلال فصل الصيف حيث تسجل نسبة الرطوبة خلال الفترة الراهنة 80% على المدن والمناطق المطلة على السواحل الشمالية، بنسبة 70% على محافظة القاهرة ومناطق الصعيد.

كما أوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لوجود فرص لسقوط أمطار لكنها أمطار خفيفة، وتكون الأمطار على بعض المناطق المتفرقة من محافظة القاهرة، بداية من اليوم السبت وتستمر حتى نهاية الأسبوع الراهن.

وتابع تصريحاته عن استمرار فرص سقوط الأمطار على مدن ومناطق الصعيد، وجنوب سيناء، ومنطقة وسلاسل جبال البحر المتوسط، وتتراوح قوة الأمطار من خفيفة إلى متوسطة وخلال بعض الأحيان رعدية على المناطق الجبلية للسيول.

إقرأ تفاصيل توقعات طقس السبت: أمطار وارتفاع في درجات الحرارة