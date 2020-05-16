ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في القليوبية

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

صرح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب والنائب عن دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية أحمد بدوي، عن ارتفاع عدد المصابين في المحافظة بعد ظهور 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

كما أعلن النائب أحمد بدوي، خلال البيان الصادر عنه عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن حالات المصابين بقرى مركز بنها سجلت 6 إصابات جديدة، منها موظف يبلغ من العمر 34 عاماً يقيم بكفر فرسيس، وصاحبة محل تبلغ من العمر 39 عاماً في قريبة ورورة، وموظف بالمعاش يبلغ من العمر 65 عاماً يقيم في قرية الرملة، وموظفة تعمل في مصنع ملابس، تبلغ من العمر 30 عاماً، وتقيم في منية السباع، وموظف يبلغ من العمر 57 عاماً، ويقيم في ورورة، وعامل يبلغ من العمر 50 عاماً، ويقيم في الرملة، وعامل على المعاش، يبلغ من العمر 61 عاماً يقيم في مساكن الموالح ببنها.

Advertisements

وأوضح بيان النائب أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد قد تضمن حالتين في مركز طوخ، إحداهما لسيدة تبلغ من العمر 23 عاماً تقيم في قرية أجهور الكبرى، والأخرى لموظف بكفر العمار، وسجل مركز قليوب 3 حالات، منها ربة منزل تبلغ من العمر 35 عاماً تقيم في طنان، وطفلتها التي تبلغ من العمر 6 أشهر، وربة منزل تبلغ من العمر 46 عاماً، موظف يقيم في ميت حلفا.

وأوضح البيان الصادر عن النائب أحمد بدوي، وجود حالتين في مركز القناطر إحداهما لسائق يبلغ من العمر 58 عاماً، والآخر موظف يبلغ من العمر 49 عاماً، في قرية بهادة و3 حالات في الخصوص لعامل يبلغ من العمر 23 عاماً، وربة منزل، تبلغ من العمر 45 عاماً، في شارع المدينة المنورة وسائق، وحالتين بمركز الخانكة لموظف يبلغ من العمر 49 عاماً، بسرياقوس وسيدة، تبلغ من العمر 39 عاماً، في أبو زعبل، و3 حالات لعاملين، وربة منزل تبلغ من العمر 28 عاماً في مدينة الفتح، وحالة لممرضة في صحة عثمان من أم بيومى شبرا، وسيدة تبلغ من العمر 54 عاماً بمسطرد، وعاملة تبلغ من العمر 43 عاماً تقيم في عزبة رستم، وموظف يبلغ من العمر 47 عاماً في عزبة الجبلاوي، وسيدة تبلغ من العمر 49 عاماً، تقيم في مدينة ابن الحكم أول شبرا.

إقرأ أسيوط تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد