ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا في البحيرة اليوم السبت 16 مايو 2020

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أعلن مصدر بصحة البحيرة، عن تسجيل مستشفى الإحالة بصدر في دمنهور، اليوم السبت، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” خلال الفترة الصباحية.

وأكد المصدر أن الإصابات كانت كالتالي 3 حالات في منطقة كوم حمادة، وحالتين في كلاً من المناطق التالية، أبو حمص، ودمنهور، وإيتاي البارود، وحالة واحد فقط في كفر الدوار، وحالة أخرى في مركز بدر، ومعظم الإصابات كانت للأشخاص المخالطين للحالات المصابة سابقاً.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة قد قرر غلق أحد المباني الإدارية التابعة لديوان عام المحافظة من أجل تطهيره وتعقيمه، مع منح العاملين فيه إجازة 14 يوماً، بعد اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المركز تم تسجيلهم يوم الجمعة السابق في حميات الإسكندرية.

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