الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 16 مايو في مصر .. ارتفاع كبير اليوم

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أصدرت وزارة الصحة والسكان بياناً رسمياً اليوم السبت الموافق 16 مايو 2020 من أجل الكشف عن كل التفاصيل الجديدة المتعلقة بأزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث لا تزال الوزارة ترصد المزيد من أعداد المصابين إضافة إلى أعداد الوفيات، فيما يتواصل تعافي العديد من المرضى أيضاً.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في البيان، أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس المستجد في مصر قد ارتفع من خلال وصوله إلى 2950 حالة، وذلك من أصل 3526 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.

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وأشار أيضاً إلى أن جميع المتعافين بصفة نهائية من المرض قد غادروا مستشفيات العزل وعادوا من جديد إلى بيوتهم، فيما لا تزال الحالات التي تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية مقيمة في المدن الجامعية والفنادق لحين التأكد من سلامتها وتعافيها بشكل كامل من الوباء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن اليوم السبت قد شهد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بسبب ذلك الفيروس المستجد في كافة أنحاء الجمهورية، وعلى إثر ذلك ارتفع إجمالي عدد الوفيات في مصر بعدما وصل إلى 612 حالة وفاة.

وأضاف أيضاً أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا قد وصل بدوره إلى 11719 حالة، حيث تم اليوم السبت تسجيل 491 إصابة جديدة، مع الإشارة إلى أن جميع المصابين يلقون أفضل رعاية طبية ممكنة في مختلف مستشفيات العزل تحت إشراف عدد هائل من الأطباء والممرضين على مدار الساعة بصفة يومية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن وزارة الصحة والسكان تبذل أقصى مجهود ممكن لديها بالتنسيق مع الحكومة المصرية بشكل كامل، من أجل محاولة احتواء ذلك الوباء وعدم منحه فرصة الانتشار بشكل أكبر في المرحلة القادمة، حتى تعود الحياة مجدداً إلى طبيعتها بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة على كافة المستويات سواء من الناحية الاجتماعية أو حتى الاقتصادية.

وفيما يلي ملخص بمستجدات فيروس كورونا بتاريخ 16 مايو

عدد المصابين الجدد: 491 حالة.

عدد حالات الوفاة: 20 حالة.

إجمالي إصابات كورونا في مصر: 11719 حالة.

إجمالي الوفيات: 612 حالة وفاة.

إجمالي الحالات التي تعافت نهائياً: 2950 حالة.

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