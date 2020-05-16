شركة مياه الشرب تعلن انقطاع المياه عن كفر البطيخ بدمياط الإثنين القادم

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كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمياط اليوم السبت عن نبأ غير سار على الإطلاق للمواطنين، بعدما أعلنت عن انقطاع المياه في العديد من القرى التابعة للمحافظة على مدار يوم الإثنين المقبل.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المياه سوف تنقطع في يوم الإثنين المقبل عن كافة القرى والمناطق التابعة لمركز كفر البطيخ في محافظة دمياط، وذلك انطلاقاً من الساعة الثامنة صباحاً بدون تحديد موعد لعودة الخدمة مرة أخرى.

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وأشارت أيضاً إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك الانقطاع هو إجراء القطاعات المتخصصة في الشركة للعديد من أعمال الصيانة الدورية في بعض وحدات المياه، على أن تعود الخدمة من جديد إلي المواطنين عقب الانتهاء مباشرة من أعمال الصيانة.

وشددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي على أن المواطنين في المناطق المذكورة يجب عليهم البدء في تخزين احتياجاتهم من المياه قبل موعد قطع الخدمة، مؤكدة في الوقت ذاته توفير سيارات تابعة للشركة لنقل المياه لأي مواطن في حاجة لها.

وتسبب ذلك الخبر في غضب بعض المواطنين في القرى التابعة لمركز كفر البطيخ، نظراً لأن انقطاع المياه في المرحلة الحالية يعتبر أمراً لا يأمله أي أحد على الإطلاق في الشارع المصري، بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتعتبر المياه عاملاً أساسياً من أجل الوقاية من الفيروس المستجد، ويكفي الإشارة فقط إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أوضحت في أكثر من مناسبة سابقة أن أهم طريقة من أجل ضمان عدم الإصابة بذلك المرض هو غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة على مدار اليوم، إضافة إلى الاهتمام بالنظافة الشخصية بشكل عام.

يُذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مختلف المحافظات بالجمهورية لم تقم بقطع خدمة المياه منذ مدة وتحديداً منذ انتشار فيروس كورونا، نظراً إلى حاجة المواطنين الماسة للمياه في الوقت الراهن، على أمل ألا تنقطع الخدمة تماماً خلال الأسابيع أو حتى الأشهر القليلة القادمة.

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