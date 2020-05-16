سوء الأحوال الجوية يجبر إدارة المرور على إغلاق 4 طرق رئيسية .. تعرف عليها

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تعيش مصر في هذه الأيام على وقع حالة غير مستقرة على الإطلاق بخصوص حالة الطقس، نظراً إلى تعرض الدولة لمنخفض جوي قادم من دولة السودان تسبب في ارتفاع درجات الحرارة إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة انطلاقاً من اليوم السبت، على أن يستمر ذلك الوضع حتى نهاية الأسبوع الحالي على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وبناءً على حالة الطقس السيئة وسوء الأحوال الجوية، اضطر اللواء علاء متولي مساعد الوزير لشرطة المرور إلى الإعلان بصفة رسمية اليوم السبت عن إغلاق 4 طرق رئيسية على مستوى الجمهورية، من أجل الحفاظ على سلامة السائقين وكافة المواطنين على هذه الطرقات.

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وأكدت الإدارة العامة للمرور في بيان رسمي اليوم أن هذه الطرق الأربعة التي تم الإعلان عن إغلاقها حتى إشعار آخر تتمثل في كلاً من:

طريق قنا الصحراوي الغربي تجاه الأقصر.

طريق قنا الزراعي تجاه سفاجا.

طريق أسوان تجاه الأقصر.

طريق قنا تجاه سوهاج.

وأشارت أيضاً إلى أن حالة الطقس غير مستقرة تماماً بأي حال من الأحوال على هذه الطرقات على وجه التحديد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في المقام الأول إضافة إلى الرياح النشطة الكثيفة المحملة بالأتربة والرمال.

وشددت الإدارة العامة للمرور على استحالة قيادة أي سيارة على الإطلاق في هذه الظروف الجوية العصيبة عبر هذه الطرقات الأربعة، كما طالبت أيضاً المواطنين بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الواردة من شرطة المرور حفاظاً على سلامة وأمن الجميع بدون استثناء.

يُذكر أن المنخفض الجوي القادم من السودان قد ساهم في ارتفاع درجة الحرارة بشكل لا مثيل له على الإطلاق مع بداية فصل الصيف، علماً بأن درجات الحرارة من المرجح أن تصل طيلة فترة النهار هذه الأيام إلى حوالي 45 درجة مئوية مع إمكانية انخفاض درجات الحرارة طوال فترة الليل.

ويأمل الشارع المصري بأكمله في نهاية هذه الموجة الحارة مع ختام الأسبوع الحالي كحد أقصى، نظراً لأن مطلع الأسبوع القادم سوف يشهد موعد حلول عيد الفطر المبارك.

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