القبض على سيدة عجوز مصابة بكورونا بعد هروبها من مستشفى العزل بالمنوفية

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نجحت قوات الشرطة في محافظة المنوفية في القبض على سيدة عجوز مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد هروبها من مستشفى العزل التابعة للمحافظة عقب التأكد من إيجابية التحاليل الخاصة بها في الساعات الماضية.

وأكد الدكتور حسين محمد مدير مستشفى حميات ميت خلف المتواجدة في شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن هناك سيدة عجوز تبلغ من العمر 75 عاماً قد هربت من داخل المستشفى بعدما تأكدت من إصابتها بالفيروس المستجد.

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وأشار أيضاً إلى أن العاملين في المستشفى قاموا على الفور بإبلاغ الشرطة، وتم العثور على السيدة العجوز بنجاح في محيط المستشفى الخارجي، ومن ثم تم إعادتها بنجاح إلى داخل المستشفى من أجل تلقي العلاج اللازم لمحاولة مساعدتها على التعافي من المرض.

وشدد الدكتور حسين محمد في حديثه على أن فرق مكافحة العدوى التابعة لمديرية الصحة في محافظة المنوفية قد سارعت في عملية تعقيم وتطهير جميع الأماكن التي ترددت عليها السيدة العجوز عقب هروبها من المستشفى.

وأضاف أيضاً أن قوات الشرطة قامت بتفريغ جميع كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة المحيطة للمستشفى، حتى يتم التأكد من عدم مخالطة هذه السيدة العجوز لأي شخص آخر خارج المستشفى، مؤكداً في الوقت ذاته أن السيدة لحسن حظها لم تصادف أي أحد في طريقها.

وأوضح الدكتور حسين محمد أنه في حالة مصادفة هذه السيدة العجوز لأي شخص آخر خارج المستشفى، كانت العدوى سوف تنتقل له على الفور ومن ثم تنتقل إلى جميع من حوله وهكذا مما كان سيعود بالضرر الهائل على جميع أبناء محافظة المنوفية، إلا أن الأمور سارت على ما يرام في نهاية المطاف وتلقى هذه السيدة كل الرعاية الطبية الممكنة حالياً مثل جميع مصابي كورونا في مصر.

ومن المؤكد أن هروب هذه السيدة العجوز من داخل مستشفى حميات ميت خلف بسبب علمها إضافة إلى تأكدها أن جميع مصابي ذلك الوباء من كبار السن يلقون حتفهم بنسبة شبه مؤكدة سواء في مصر أو حتى في جميع أنحاء العالم بسبب ضعف الجهاز المناعي الخاص بهم.

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