الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير النقل لبحث سبل سداد مديونية السكة الجديد

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

شهد اليوم السبت اجتماعاً في غاية الأهمية ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك وسط حضور كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل من أجل مناقشة العديد من الملفات العامة الخاصة بوزارة النقل.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الهدف الرئيسي من وراء ذلك الاجتماع، هو مناقشة آخر التطورات بخصوص شبكة السكة الحديد إضافة إلى بحث كافة السبل الممكنة من أجل مديونية السكة الحديد، وأيضاً معرفة الموقف الخاص بالعديد من المشروعات الحالية التي تشرف عليها وزارة النقل.

Advertisements

وأشار أيضاً إلى أن الرئيس السيسي طلب من الحاضرين في الاجتماع بضرورة الاعتماد على عامل السرعة في تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بتطوير هيئة السكة الحديد، من أجل توفير الراحة للمواطنين إضافة إلى موظفي الهيئة على حد سواء خلال السنوات القادمة.

وشدد السفير بسام راضي على أن فخامة الرئيس يرغب في الانتهاء من عمليات الإنشاء الخاصة بجميع الخطوط الجديدة التي من المقرر أن تربط بين جميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى الخط الجديد الذي سوف يربط بين السكة الحديد وبين الموانئ.

وأضاف أيضاً أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يرغب أيضاً في تحديث كافة الطرق المحيطة بخطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية بالكامل، وذلك تزامناً مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية مؤخراً من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات العامة والقضاء تماماً على المناطق العشوائية.

وأوضح السفير بسام راضي أن وزير النقل قام باستعراض المديونية المفروضة على هيئة السكة الحديد بسبب عمليات التطوير في الوقت الراهن، حيث تدين الهيئة بمبلغ 100 مليار جنيه للبنك المركزي المصري، إضافة إلى مبلغ 150 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، حيث حصلت الهيئة على هذه المبالغ على هيئة قروض في الفترة الماضية لتنفيذ عمليات التطوير.

وشهد الاجتماع أيضاً الحديث عن آخر التطورات الخاصة بأعمال إنشاء الطرق الجديدة والكباري على مستوى جميع محافظات الجمهورية، كما تم إلقاء الضوء أيضاً على تطوير ميناء الإسكندرية بشكل كامل.

إقرأ أيضاً: القبض على سيدة عجوز مصابة بكورونا بعد هروبها من مستشفى العزل بالمنوفية