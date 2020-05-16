عاجل: الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر التجوال الشامل في عيد الفطر

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

نفى المستشار الإعلامي لوزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، ما تردد عن تطبيق حظر التجوال الشامل في عيد الفطر المبارك، قائلًا إن “هذه الأنباء مفبركة”.

وقال “مجاهد” في تصريحات صحفية، السبت، إن ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا يختص بالإعلان عنها مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، مطالباً بتحري الدقة قبل نشر هذه الأنباء.

Advertisements

ونشرت تلك الأنباء على حساب “مفبرك” وغير موثق يحمل اسم وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، عبر موقع “انستجرام”.

وفي سياق متصل، يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مستجدات فيروس كورونا، في ظل زيادة أعداد الإصابات، كما يناقش الاجتماع المقترحات المفترض اتخاذها أيام عيد الفطر المبارك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.