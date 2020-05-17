بـ”فيديو توعوي”.. الحكومة تطالب المواطنين عدم تخفيف الإجراءات الوقائية ضد كورونا

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وجهت الحكومة مناشدتها إلى المواطنين من أجل عدم تقليل اهتمامهم باتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

أما مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، فقد أعدَّ فيديو توعوي يؤكد فيه أن فيروس كورونا لم يختفي، ولم يكتشف له علاج بعد، مشيرا إلى ضرورة عدم تخفيف الإجراءات الاحترازية من قبل المواطنين.

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ذكر المركز أن الرسالة التوعوية المرسلة في الفيديو من قِبل مجلس الوزراء ليس الهدف منها التخويف وإنما تذكير المواطنين بأن فيروس كورونا لم يختفي ولم يحدث اكتشاف لعلاج له حتى الآن، مع وجود موتى ومصابين كل يوم بسبب الفيروس التاجي.

وشدد على المواطنين عدم الاستهتار بالإجراءات الوقائية المقررة من قبل الدولة ومنظمة الصحة العالمية التي تعمل على تقديم النصائح القيمة.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد خاطب كل الهيئات والوزارات، لحثهم على إرسال خطة التعايش المتعلقة بالبندين الأساسيين كل في جهته، بطريقة تشدد من الإجراءات الوقائية مع استمرار عجلة الإنتاج والمشروعات الكبرى في العمل بالكامل.

قبل يومين كان قد نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، شائعات وجود إطار زمني تقديري لانتهاء الوباء في مصر، موضحا أنه حتى الآن لا يزال الحل المتوفر الوحيد هو إجراء الفحوصات والعزل للمصابين واتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي تخفض فرص تقليل العدوى وانتشار الفيروس حتى إيجاد لقاح وعلاج للفيروس.

وقال المركز، إن الإعداد التدريجي لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة لاستقبال المواطنين يلتزم التطبيق الحازم لكافة الإجراءات الوقاية وهو ما يضمن سلامة كل المواطنين والموظفين، موضحة أن التركيز الأكبر للدولة سوف يكون بسرعة الانتهاء من كل المشروعات الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت القائمة.

كما نفى المركز، شائعة امتلاء مستشفيات العزل الصحي وعدم قدرتها على استقبال المصابين بالفيروس التاجي.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت في بيان رسمي أمس السبت 16 مايو 2020 تسجيل 491 إصابة جديدة، مع الإشارة إلى أن جميع المصابين يلقون أفضل رعاية طبية ممكنة في مختلف مستشفيات العزل تحت إشراف عدد هائل من الأطباء والممرضين على مدار الساعة بصفة يومية، إلى جانب تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، فيما وصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس المستجد في مصر إلى 2950 حالة، وذلك من أصل 3526 حالة تحولت نتائج التحاليل الخاصة بها من إيجابية إلى سلبية.