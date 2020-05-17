تمتد لـ4 أيام.. الأرصاد تحذرمن ارتفاع درحات الحرارة حتى 44

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توقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع شديدا في درجات لحراراة على مدار الأربعة أيام المقبلة، إذ تصل درجة الحرارة إلى 43 على القاهرة و44 على الصعيد، وتصل درجلة الحرارة على السواحل الشمالية إلى 38.

وأرجع شاهين، الارتفاع الشديد في درجات الحرارة إلى تأثر مصر بامتداد منخفض السودان الموسمي، على أن يعود الطقس إلى حالته الطبيعية بداية من يوم الجمعة المقبل حسب توقعه.

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وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن منخفض السودان الموسمي، ينتج عنه تدفق كميات كبيرة من بخار الماء ونسب الرطوبة قادمين من بالبحر الاحمر، وتعمل نسب الرطوبة على ارتفاع درجات الحرارة وكذلك الاحساس الشديد بها، إذ تبلع 80% على السواحل الشمالية ومن 70% حتى 60% على القاهرة وصولا إلى مدن الصعيد.

وأضاف أن كميات بخار الماء القادمة من البحر الأحمر ينتج عنها تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال وجنوب الصعيد، ما يترتب عليه سقوط أمطار توصف بأنها من خفيفة لـ متوسطة، كما أنها تكون رعدية على شمال وجنوب الصعيد، وتصل إلى درجة السيول على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتوقع شاهين كذلك سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والسواحل الشمالية، ستكون في بعض الأحيان رعدية على عدد من المناطق المتفرقة.

وناشد شاهين المواطنين بالإكثار من شرب السوائل في الفترة من بعد الإفطار وحتى السحور بالإضافة إلى تناول الأغذية المرطبة، مع ضرورة أن يرتدي المواطنين غطاء الرأس، ويتجنبوا أشعة الشمس على قدر المستطاع.