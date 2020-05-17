الجمعة.. الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال

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أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنها سوف تستطلع هلال شهر شوال لعام 1441 هجرية، يوم الجمعة المقبل، عن طريق اللجان الشرعية والعلمية الخاصة بها والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، قل الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن معرفة تحقق رؤية هلال شهر شوال من عدمه، وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك، سيكون بعد غروب شمس الجمعة الموافقة للتاسع والعشرين من رمضان 1441 هجرية، والموافقة 22 مايو 2020.

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ويبث التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، بيان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، بشأن رؤية هلال شهر شوال.

وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور جاد القاضي، كشف عن موعد انتهاء شهر رمضان الكريم وموعد اول أيام عيد الفطر المبارك، حيث قال إن عدة شهر رمضان هذا العام سوف تكون 30 يوما، وينتهي في يوم 23 من مايو 2020، متابعا :”يرجع اكتمال رمضان إلى أن هلال شهر شوال سيولد بعد غروب 29 رمضان وبالتالي سيكون رمضان 30 يوما”.

وأوضح “القاضي” رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن أول أيام شهر شوال فلكيا سوف يوافق يوم الأحد الموافق 24 مايو 2020، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق، نفى المستشار الإعلامي لوزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد، ما تردد عن تطبيق حظر التجوال الشامل في عيد الفطر المبارك، قائلًا إن “هذه الأنباء مفبركة”.

وقال “مجاهد” في تصريحات صحفية، السبت، إن ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا يختص بالإعلان عنها مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، مطالباً بتحري الدقة قبل نشر هذه الأنباء.

ونشرت تلك الأنباء على حساب “مفبرك” وغير موثق يحمل اسم وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، عبر موقع “انستجرام”.