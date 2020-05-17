تعرف على أسعار 7 سيارات جديدة انخفضت حتى 40 ألف جنيه

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7 سيارات جديدة أعلنت بعض الشركات ووكلاء العلامات التجارية في مصر، تخفيضات أسعارها بداية من مطلع مايو الجاري وحتى الوقت الحالي، بنسب تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 40 ألف جنيه.

التخفيضات المعلنة تتزامن مع ما تشهده حركة المبيعات من تباطؤ وركود في السوق المصري منذ منتصف مارس الماضي، بعد الإجراءات الاحترازية المطبقة من قِبل مجلس الوزراء من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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السيارات التي تشهد تخفيضات، من علامات تجارية يابانية وصينية وأوروبية وماليزية، وكذلك فإن السيارات تتنوع بين سيدان عائلية وSUV رياضية متعددة الاستخدامات وMPV الخدمية سباعية المقاعد.

وفي التقرير التالي نستعرض السيارات التي شهدت أسعارها انخفاضًا.

ـ فولكس فاجن تيجوان

“الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف”، وكيل سيارات فولكس فاجن في مصر، أقرت بوجود تخفيضات لأسعار كل فئات “فولكس تيجوان” الرياضية التي تمتاز بأنها متعددة الاستخدامات موديل 2020 ليبدأ من 19.000 ويصل إلى 24.000 جنيه.

سعر الفئة القياسية من تيجوان أصبح 509.000 جنيه بعد أن كان 529.000 جنيه ليشهد تخفيضا يبلغ 19.000 جنيه، والفئة الثانية أصبحت 559.000 بعد أن كانت بـ579.000 جنيه.

أما الفئة الثالثة” كاملة التجهيز”، شهدت تخيفضا قدره 24.000 جنيه من أسعارها، وهو يعتبر النسبة الأكبر للتخيفض في مايو لتصبح بـ615.000 بعد أن كانت بـ639.000.

فولكس فاجن تيجوان 2020 تمتاز باعتمادها على على سواعد بمحرك TSI المعزز بشاحن تيربو سعة 1400 سي سي، وقوتها تصل إلى 150 حصانًا، بالإضافة إلى عزم دوران أقصى 250 نيوتن متر، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، يعمل على نقل قوة المحرك للعجلات الأمامية.

ـ بروتون إكسورا

بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه، أعلن الموزع المعتمد وشريك مجموعة عز العرب للسيارات لعلامة بروتون الماليزية في مصر شركة “أوتو جروب”، تخفيض سعر “إكسورا” موديل 2019.

وذكرت الشركة أن بروتون إكسورا الـMPV سباعية المقاعد موجودة في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات، مشيرة إلى أن سعر الفئة الأولى القياسية بعد التخفيض وصل إلى نحو 275 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الفئة الثانية الأعلى نحو 290 ألف جنيه.

بسواعد محرك يتكون من نحو أربع أسطوانات بسعة تبلغ 1.6 لتر، تعتمد بروتون إكسورا لتولد قوة 136 حصانا، كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية CVT بسرعة قصوى تصل 185 كم/ساعة.

وتتميز بروتون إكسورا بوسائد هوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام تنبية ضد السرقة، وإيموبليزر ضد السرقة، وفوانيس ضباب، إضافة إلى نظام ذكي لركن السيارة وتحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب.

ـ سيات ليون

شركة كيان إيجيبت وكيل علامة سيات في أقرت بتخفيض أسعار سيارتها ليون الهاتشباك بقدر 20 ألف جنيه.

السعر الرسمي لبيع السيارة الآن 369 ألف و900 جنيه بدلًا من 389 ألف و900 جنيه.

محرك ليون سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان، بالإضافة إلى عزم أقصى 155 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

ـ أودي Q2

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف وكلاء علامة أودي الألمانية في مصر، تخفيضات أسعار سيارتها الرياشية التي تمتاز بأنها متعددة الاستخدامات إلى 40 ألف جنيه.

وأصبح سعر بيع السيارة أودي Q2 رسميا 475 ألف جنيه بدلا من 505 ألف جنيه، ليبلغ قدر التخفيض 30 ألف جنيه، والفئة الثانية من Q2 بلغ قدر التخفيض فيها 40 ألف جنيه لتباع بشكل رسمي بـ 560 ألف جنيه بعد أن كانت تباع بـ600 ألف جنيه.

سيارة Q2 مزودة بمحرك تربو 3 سلندر سعة 999 سي سي بقوة 115 حصان، بالإضافة إلى عزم أقصى 200 نيوتن متر بين 2000 و3500 لفة بالدقيقة، كما انه يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات.

ـ شيفروليه ماليبو

بنسبٍ تتراوح بين 30 ألفا و40 ألف جنيه لمختلف الفئات، أعلن وكيل علامة شيفروليه في السوق المصري شركة “المنصور للسيارات”، تخفيض أسعار “ماليبو” موديل 2020، خلال شهر مايو الجاري.

وأكد وكيل شيفروليه أن “ماليبو” السيدان العائلية موديل عام 2020، متاحة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات في السوق المصرية، مشيرا إلى أن سعرها الرسمي يبدأ من 339 ألفا و990 جنيها بدلًا من 369 ألفا و990 جنيها للفئة أولى، وبلغ سعر الفئة الثانية 359 ألفًا و990 جنيها بدلًا من 399 ألفا و990 جنيها، فيما جاءت الفئة الثالثة بسعر 399 ألفا و990 جنيها بدلا من 429 ألفا و990 جنيها.

فبمحركٍ توربيني من أربع أسطوانات سعة 1.5 لتر، تقدم شيفروليه سيارة “ماليبو” بفئاتها المختلفة، لتولد قوة 160 حصانا، كما أنها مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

ـ أوبل أسترا

بمبلغ يصل إلى نحو20 ألف جنيه، أعلن الوكيل الحصري لعلامة “أوبل” الألمانية في مصر شركة المنصور للسيارات، تخفيض سيارات السيدان أوبل إسترا موديل عام 2020، خلال شهر مايو الجاري، ليصل سعر السيارة رسميا إلى نحو 299 ألفا و990 جنيها بدلًا من 321 ألف جنيه.

وأعلنت شركة منصور للسيارات أن السيارة متاحة في السوق المحلية بمحرك تربو رباعي السلندرات بسعة 1.4 لتر لتولد قوة تبلغ نحو 140 حصانا، كما أنها منزودة بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 6 سرعات.

ـ بي واي دي S5

أقرت مجموعة الأمل للسيارات، وكلاء علامة بي واي دي الصينية في مصر، تخفيضات في أسعار السيارة “S5” الجديدة المجمعة محليًا بقدر وصل إلى 5 آلاف جنيه.

سعر بي واي دي S5 المتوفرة بفئة تجهيزات واحدة وصل بعد التخفيض إلى 285 ألف جنيه بدلا من 290 ألف جنيه حيث كان ذلك سعرها في أبريل الماضي.

السيارة مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي وكذلك قوة دفع كاملة تبلغ 158 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات.