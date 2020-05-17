مصادر طبية: تكشف قرار صحة المنوفية بإجراء مسحة للعاملين بالعزل بعد انتهاء عملهم

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قالت مصادر طبية بمديرية الشئون الصحية في المنوفية، إن الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ءوف يصدر قرارا بإجراء مسحة على كل العاملين بمستشفيات العزل والمدن الجامعية وفندق اليونسكو، للإصابة بفيروس كورونا المستجد”كوفيد – 19″، وذلك بعد أن ينتهي عملهم داخل أماكن العزل.

وأوضحت المصادر الطبية، أن الهدف من القرار هو أن يطمأن الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وفنادق العزل والمدن الجامعية، وكذلك من أجل الإطمئنان على صحتهم قبل العودة إلى المنازل، ومخالطة ذويهم، وأشارت المصادر إلى سعي المديرية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على الأطقم الطبية العاملة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.

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ومصادر طبية داخل مستشفى العزل في الباجور، كانت كشفت في وقت سابق، عن إصابة 10 من الطاقم الطبي في مستشفى العزل وتحديدا خلال الفوجين الأول والثاني، وقالت المصادر إنهم خضعوا لبرنامج علاجي عن طريق بروتوكول وزارة الصحة.

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في مديرية الشؤون الصحية التابعة لمحافظة المنوفية إنه تم تسجيل أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد على الإطلاق في المحافظة، وذلك بعكس ما كان عليه الوضع تماماً طيلة الأسابيع الماضية التي تفشى فيها المرض داخل مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد المصدر أن محافظة المنوفية قد سجلت الخميس الماضي فقط 83 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، وذلك في إشارة واضحة إلى الانتشار السريع للوباء داخل أرجاء المحافظة في ظل حالة عدم الالتزام من جانب المواطنين هناك.

وأشار كذلك إلى أن قطاع الطب الوقائي التابع لمديرية الشؤون الصحية يبذل مجهودات كبيرة على مدار الساعات الماضية، من أجل عزل أولاً جميع المخالطين للحالات التي تم التأكد من إصابتها، إضافة إلى العمل على تطهير وتعقيم جميع الأماكن التي ظهرت بها الإصابات.