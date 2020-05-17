غلق المطاعم وحظر من الخامسة.. الحكومة تعلن إجراءات الوقاية في عيد الفطر

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غلق جميع المحلات التجارية والحدائق والمتنزهات والمطاعم اعتبارا من أول يوم في عيد الفطر، الذي يوافق الأحد المقبل، وحتى الجمعة 29 مايو، سيتم غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والحدائق والمتنزهات.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي منعقد الآن، أن حركة المواطنين سوف تحظر اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.

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وأشار إلى أن عيد الفطر يعتبر فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا “كوفيد -19″، وموضحًا أن تقليل انتشار فيروس كورونا هو الهدف وراء تلك الإجراءات المتخذة خلال عيد الفطر.