رئيس الوزراء: إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد والمواطنين يصلون في منازلهم

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن صلاة عيد الفطر سوف تذاع من أحد المساجد، مؤكدا أنه تم التوصل للقرار بالتوافق مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن صلاة العيد ستقام بالعاملين في المسجد فقط، وإنما الشعائر ستقام حتى يتسنى للمواطنين مشاهدتهاا في وسائل الإعلام المرئي أو المسموع.

Advertisements

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن غلق جميع المحلات التجارية والحدائق والمتنزهات والمطاعم اعتبارا من أول يوم في عيد الفطر، الذي يوافق الأحد المقبل، وحتى الجمعة 29 مايو، سيتم غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والحدائق والمتنزهات.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي منعقد الآن، أن حركة المواطنين سوف تحظر اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.

وأشار إلى أن عيد الفطر يعتبر فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا “كوفيد -19″، وموضحًا أن تقليل انتشار فيروس كورونا هو الهدف وراء تلك الإجراءات المتخذة خلال عيد الفطر.