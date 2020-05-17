“الوزراء” يعلن توقف وسائل النقل الجماعي في إجازة عيد الفطر

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي، إضافة إلى وقف حركة الأتوبيسات الجماعة للتنقل بين المحافظات بدءا من أول أيام عيد الفطر الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو المتزامنة مع إجازة عيد الفطر المبارك.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غلق جميع المحلات التجارية والحدائق والمتنزهات والمطاعم اعتبارا من أول يوم في عيد الفطر، الذي يوافق الأحد المقبل، وحتى الجمعة 29 مايو، سيتم غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والحدائق والمتنزهات.

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وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن حركة المواطنين سوف تحظر اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.

وأشار إلى أن عيد الفطر يعتبر فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا “كوفيد -19″، وموضحًا أن تقليل انتشار فيروس كورونا هو الهدف وراء تلك الإجراءات المتخذة خلال عيد الفطر.