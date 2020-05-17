الوزراء: امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو المقبل.. واستمرار الحظر لأسبوعين بعد العيد

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء انعقاد امتحانات الثانوية العامة في 21 يونيو المقبل.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة إجراءات سوف تطبق بعد عيد الفطر المبارك، حيث أعلن مدبولي استمرار فرض حظر الحركة على المواطنين لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت التالي لإجازة عيد الفطر المبارك، ليكون من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، مع فتح المحلات والمولات على مدار أيام الأسبوع وعودة الحياة مثلما كان يطبق في رمضان.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن غلق جميع المحلات التجارية والحدائق والمتنزهات والمطاعم اعتبارا من أول يوم في عيد الفطر، الذي يوافق الأحد المقبل، وحتى الجمعة 29 مايو، سيتم غلق جميع المحلات التجارية والمطاعم والحدائق والمتنزهات.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي انعقد اليوم، أن حركة المواطنين سوف تحظر اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.

وأشار إلى أن عيد الفطر يعتبر فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا “كوفيد -19″، وموضحًا أن تقليل انتشار فيروس كورونا هو الهدف وراء تلك الإجراءات المتخذة خلال عيد الفطر.