الحكومة تناقش إعادة فتح دور العبادة بعد 15 يونيو

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، مناقشة الحكومة إعادة فتح دور العبادة في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، بعد مرور أسابيع من الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدبولي، إن الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية ستعمل على بحث كافة الاجراءات الواجب العمل بها عند إعادة فتح دور العبادة، موضحًا أن هذا القرار سيأخذ وقتا بسبب التجمعات الكبيرة التي تشهدها الصلوات، وكذلك مناقشة التاريخ المحدد لإعادة فتحها لإقامة بعض الشعائر وآليات ذلك، والإجراءات التي يجب اتباعها في دور العبادة.

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