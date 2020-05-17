هيئة كبار العلماء تكشف طريقة أداء صلاة العيد في المنزل وموعدها

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قالت هيئة كبار العلماء، إن وقت صلاة الضحى هو وقت صلاة عيد الفطر المبارك، حيث يبدأ من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ممتد حتى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، ولا تصلى في حال دخل وقت الظهر.

وأشارت هيئة كبار العلماء، في بيان لها اليوم الأحد، إلى جواز أداء صلاة عيد الفطر المبارك في البيوت، بنفس الطريقة التي تؤدى بها صلاة العيد، نتيجة لوجود العذر المانع من إقامتها في المسجد أو الخلاء، لافتة كذلك إلى جواو صلاة الرجل جماعة بأهل بيته، وجواز أنتؤدى بشكل منفرد، مستندين إلى واحد من أعظم مقاصد شريعة الاسلام وهو حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من الأخطار والأضرار كافة.

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لا تشترط الخطبة لصلاة العيد، فيقتصر الأمر على الصلاة دون الخطبة، وفي حال صلاها المسلم بشكل منفرد أو صلاها في جماعة بأهله في المنزل، فيصليها ركعتين وبالتكبيرات الزوائد، وعدد التكبيرات الزوائد 7 في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، و5 في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قال إن صلاة عيد الفطر سوف تذاع من أحد المساجد، مؤكدا أنه تم التوصل للقرار بالتوافق مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن صلاة العيد ستقام بالعاملين في المسجد فقط، وإنما الشعائر ستقام حتى يتسنى للمواطنين مشاهدتهاا في وسائل الإعلام المرئي أو المسموع.

وأشار إلى أن عيد الفطر يعتبر فرصة كبيرة لانتشار فيروس كورونا “كوفيد -19″، وموضحًا أن تقليل انتشار فيروس كورونا هو الهدف وراء تلك الإجراءات المتخذة خلال عيد الفطر.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، مناقشة الحكومة إعادة فتح دور العبادة في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل، بعد مرور أسابيع من الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدبولي، إن الحكومة بالتعاون مع الجهات المعنية ستعمل على بحث كافة الاجراءات الواجب العمل بها عند إعادة فتح دور العبادة، موضحًا أن هذا القرار سيأخذ وقتا بسبب التجمعات الكبيرة التي تشهدها الصلوات، وكذلك مناقشة التاريخ المحدد لإعادة فتحها لإقامة بعض الشعائر وآليات ذلك، والإجراءات التي يجب اتباعها في دور العبادة.