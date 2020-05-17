نقابة الأطباء تطالب بزيادة تحاليل “PCR” لمواجهة كورونا دون قيود

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أعلنت نقابة الأطباء، اليوم الأحد، عن مطالبتها بزيادة تحاليل “PCR” المعنية لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، بالإضافة إلى عدم تحديد قيود من أجل إجرائها.

وتحدثت الدكتورة سناء فؤاد، أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة، في مؤتمر صحفي تمعقد اليوم، عن المطالبة بزيادة عدد فحوصات الـ PCR نظرًا لكونه التحليل القادر على حسم التشخيص، وأنه من الضروري توفيره للأطقم الطبية التي تتعامل مع المرضى المصابين.

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ومن جانبها، عبرت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا وعضو لجنة الشكاوى، عن انتقادها لصدور قرارات من شأنها تقييد إجراء الـ PCR، وإلزام عدد من المديريات بضرورة أن يحصلوا على توقيعات قبل إجراء التحليل.

وأوضحت أنه ستزداد محاصرة عدوى كورونا بزيادة المسحات.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الصحة، كان قد كشف في وقت سابق، عن إجراء ما يقرب من 135 ألف تحليل “PCR” للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، غير متابعة الحالات المصابة بداخل ستشفيات العزل والحجر الصحي حتى تحول تحاليلها إلى سلبية وتمام شفائها، حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت مصادر طبية بمديرية الشئون الصحية في المنوفية، قالت إن الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ءوف يصدر قرارا بإجراء مسحة على كل العاملين بمستشفيات العزل والمدن الجامعية وفندق اليونسكو، للإصابة بفيروس كورونا المستجد”كوفيد – 19″، وذلك بعد أن ينتهي عملهم داخل أماكن العزل.

وأوضحت المصادر الطبية، أن الهدف من القرار هو أن يطمأن الأطقم الطبية العاملة في مستشفيات وفنادق العزل والمدن الجامعية، وكذلك من أجل الإطمئنان على صحتهم قبل العودة إلى المنازل، ومخالطة ذويهم، وأشارت المصادر إلى سعي المديرية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على الأطقم الطبية العاملة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.

ومصادر طبية داخل مستشفى العزل في الباجور، كانت كشفت في وقت سابق، عن إصابة 10 من الطاقم الطبي في مستشفى العزل وتحديدا خلال الفوجين الأول والثاني، وقالت المصادر إنهم خضعوا لبرنامج علاجي عن طريق بروتوكول وزارة الصحة.